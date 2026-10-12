護眼｜日日對電腦電話超過8個鐘？極疲勞恐致視力危機 營養師教食5類食物擊退眼乾眼攰

雙眼全天侯都要對著電子產品，要如何紓緩眼睛疲勞問題？有營養師指出，大家常常使用眼睛，上班時就要看電腦，下班後又要看手機電視娛樂，眼睛使用時間極長，用眼過度會對健康造成一連串連帶影響，後果從短期的生理不適，到長期的永久性視力受損。營養師指出，有5類食物有助保護眼睛，改善疲勞問題。

護眼｜營養師教食5類食物擊退眼乾眼攰

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，現代人上班盯着電腦、手機滑不停，回家還要看Netflix、YouTube，眼睛幾乎沒有下班時間。不少人一想到護眼，第一時間只想到補充葉黃素，但營養師指出，眼睛所需的營養其實不止葉黃素。若想維持晶亮視力、對抗長時間用眼帶來的疲勞，以下5類營養素可一併納入日常飲食。

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