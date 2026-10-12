護眼｜日日對電腦電話超過8個鐘？極疲勞恐致視力危機 營養師教食5類食物擊退眼乾眼攰

雙眼全天侯都要對著電子產品，要如何紓緩眼睛疲勞問題？有營養師指出，大家常常使用眼睛，上班時就要看電腦，下班後又要看手機電視娛樂，眼睛使用時間極長，用眼過度會對健康造成一連串連帶影響，後果從短期的生理不適，到長期的永久性視力受損。營養師指出，有5類食物有助保護眼睛，改善疲勞問題。
護眼｜營養師教食5類食物擊退眼乾眼攰
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，現代人上班盯着電腦、手機滑不停，回家還要看Netflix、YouTube，眼睛幾乎沒有下班時間。不少人一想到護眼，第一時間只想到補充葉黃素，但營養師指出，眼睛所需的營養其實不止葉黃素。若想維持晶亮視力、對抗長時間用眼帶來的疲勞，以下5類營養素可一併納入日常飲食。
1. 葉黃素與玉米黃素：守護黃斑部
葉黃素與玉米黃素是存在於黃斑部的重要色素。經常使用電子產品者，更應多吃深綠色及黃橘色蔬果。
建議食物：粟米、菠菜、芥蘭、南瓜、蛋黃
2. 花青素：抗氧化好幫手
紫黑色食物均含花青素，具抗氧化作用。日常蔬果宜「吃不同顏色」，不僅護眼，也能攝取更多不同植化素。
建議食物：提子、藍莓、黑醋栗、茄子
3. 維他命C：協助抗氧化
維他命C為人體重要抗氧化營養素。每天進食足夠蔬菜與水果，比想起才大量吞服保健品更為重要。
建議食物：番石榴、奇異果、柑橘類、甜椒、士多啤梨
4. Omega-3：維持眼睛健康
選擇富含Omega-3脂肪酸食物，其中DHA更是視網膜重要的脂肪酸之一。日常可每周安排以下食物，可作為日常好油脂來源。
建議食物：鯖魚、三文魚、魚類、核桃、堅果
5. 維他命B群：維持正常能量代謝與神經功能
長時間工作、熬夜、用眼過度者，亦不應忽略B群。可輪流進食。與其依賴單一營養素，整體飲食是否均衡更為關鍵。
建議食物：豬肉、蛋、豆類、全穀類、深綠色蔬菜
護眼｜5大功效
營養師提醒，護眼並非吃了某些營養素便可放心長時間滑手機。真正的基本功包括：
均衡飲食，蔬果吃足
睡眠充足，避免熬夜
長時間使用3C產品時，記得讓眼睛休息
多安排戶外活動
定期接受視力及眼睛檢查
尤其兒童接觸3C產品的時間愈來愈早，家長更應從飲食與生活習慣雙方面協助孩子護眼。