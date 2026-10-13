肝功能｜肝不好禁飲咖啡？營養師揭適量飲齋啡可護肝 飲錯一隻咖啡反增脂肪肝風險

坊間常有咖啡傷肝，或咖啡會導致上火的飲食迷思，不造有營養師指出，其實適量飲用黑咖啡對肝臟有益處，但就要注意避免在咖啡中添加糖、奶精等，以免增加疾病風險。

台灣營養師陳怡婷指，曾在營養諮詢門診聽過不少有關咖啡的飲食迷思，但其實適量的咖啡對健康有一定的好處。