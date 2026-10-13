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健康
出版：2026-Oct-13 13:30
更新：2026-Oct-13 13:30

肝功能｜肝不好禁飲咖啡？營養師揭適量飲齋啡可護肝 飲錯一隻咖啡反增脂肪肝風險

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肝功能｜肝不好禁飲咖啡？營養師揭適量飲齋啡可護肝 飲錯一隻咖啡反增脂肪肝風險

肝功能｜肝不好禁飲咖啡？營養師揭適量飲齋啡可護肝 飲錯一隻咖啡反增脂肪肝風險

 坊間常有咖啡傷肝，或咖啡會導致上火的飲食迷思，不造有營養師指出，其實適量飲用黑咖啡對肝臟有益處，但就要注意避免在咖啡中添加糖、奶精等，以免增加疾病風險。

台灣營養師陳怡婷指，曾在營養諮詢門診聽過不少有關咖啡的飲食迷思，但其實適量的咖啡對健康有一定的好處。

肝功能｜咖啡的好處

咖啡因：有助於提升專注力、抗疲勞

咖啡多酚：強大的抗氧化物，對抗自由基、減少慢性發炎，有助降低肝臟氧化壓力、減少肝細胞發炎

菸鹼酸：能量代謝

：代謝血糖

：維持神經與肌肉功能

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肝功能｜飲咖啡降肝纖維化風險

另外，過去有大型統合分析指出，咖啡攝取與脂肪肝相關風險及肝纖維化風險下降有關，尤其是已有脂肪肝的族群中更明顯。規律飲用咖啡可能有助於降低脂肪肝合併纖維化進展的風險。

也有研究指出，每日飲用咖啡可改善胰島素敏感性，及第二型糖尿病發生率的風險。

 肝功能｜避三合一咖啡

不過，如果是飲用市面上的即溶或三合一咖啡就要注意，含較多精製澱粉、砂糖與奶精，但如果每日飲太多，不但會將咖啡的護肝好處抵銷，高糖、高油脂更容易增加脂肪堆積、肥胖及脂肪肝的風險。

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