頭部受傷｜九旬婦疑遭拍打頭部後不治 表面無傷何以致命？專家揭長者被打頭後5大致命後果

為甚麼打頭也會致命？近日一名93歲老婦疑遭外傭拍打頭、頸及面部逾20次，其後毫無反應，送院後證實不治。警方初步檢查未發現明顯致命傷痕，法醫稍後將解剖進一步確認死因。事件引發關注，為何頭部表面無明顯傷勢，仍可致命？專家指出，長者頭部創傷的風險往往遠高於外觀所見，可導致5大致命後果。

頭部受傷｜表面無傷不等於安全 根據醫院管理局健康資訊網站，頭部受傷可帶來以下五種後果： 頭皮損傷、積血或出血；

頭顱骨折：顯示傷者受到嚴重創傷，需盡快診治；

顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升，甚至死亡；

腦部受損：外力傳導至腦部，可致腦組織受損，嚴重者腦機能故障及死亡；

腦震盪：腦神經系統短暫失靈，例如短暫不省人事或失憶。 頭部受傷｜顱內出血延遲顯現 24小時觀察期關鍵 顱內出血是致命主因之一。即使醫生檢查後判斷為「輕微創傷」並允許出院，醫管局仍要求家屬在傷後首24小時內嚴密觀察。因微小血管撕裂造成的慢性出血，可能在數小時甚至數日後才顯現。一旦出現以下徵狀，代表顱內壓已升至危險水平，必須立即送院急救：

逐漸神智不清 難以喚醒 劇烈頭痛 連續嘔吐 頭部受傷｜研究：表面清醒者仍可能顱內出血 香港中文大學神經外科團隊曾就高危輕微頭部創傷進行研究。香港急症醫學期刊指出，外表清醒、表面無傷的「輕傷」病人中，約3%至7%接受電腦斷層掃描時發現實質創傷性腦損傷，當中約4%至16%存有顱內出血。這解釋了為何部分被拍打頭部者初期看似無事，隨後卻突然昏迷致死。

頭部受傷｜創傷性腦損傷症狀可延後出現 根據美國梅奧醫學中心，創傷性腦損傷可產生廣泛生理及心理影響，部分症狀於創傷後立即出現，部分則可能數天或數周後才顯現。 身體症狀包括：頭痛、噁心或嘔吐、疲勞或睏倦、言語問題、頭暈或失去平衡、感覺障礙、視力模糊、耳鳴、口腔異味或嗅覺變化、對光或聲音敏感。 認知、行為或精神症狀包括：喪失意識(持續數秒至數分鐘)、未喪失意識但處於茫然或迷失方向狀態、記憶力或注意力問題、情緒變化或波動、抑鬱或焦慮、入睡困難、比平常嗜睡。

頭部受傷｜長者屬高危族群 美國約翰霍普金斯醫院臨床指引特別提到高齡長者的致命高風險因素。長者大腦自然萎縮後，連接大腦與硬腦膜的「橋靜脈」會被拉長拉緊。即使只是連續徒手拍打、面部擊打，震動力量已足以扯斷這些脆弱靜脈，造成硬腦膜下出血。若長者因心血管疾病長期服用薄血藥或抗凝血藥，一旦頭部微血管受創，血液無法正常凝固，顱內出血可如洪水般無法停止，迅速壓迫腦幹致命。 頭部受傷｜嚴重創傷可致長期意識改變 中重度創傷性腦損傷可能導致意識、知覺或反應狀態長期或永久改變，包括昏迷、植物人狀態、微意識狀態，甚至腦死亡。其他併發症包括：

癲癇發作，復發性癲癇稱為創傷後癲癇； 腦部積液(腦積水)，腦脊液積聚可致腦壓增加及腫脹； 感染，顱骨骨折或穿透傷可撕裂腦膜，細菌進入可致腦膜炎； 血管損傷，可導致中風、血塊或其他問題； 頭痛，受傷後一周內可開始，持續數月； 眩暈。 顱底創傷性腦損傷可能導致顱神經受損，引發面部肌肉癱瘓或面部失去知覺、嗅覺或味覺喪失或改變、視力減退或複視、吞嚥問題、頭暈、耳鳴及聽力減退。 頭部受傷後首24小時為關鍵觀察期。家屬應注意傷者是否出現逐漸神智不清、難以喚醒、抽筋痙攣、劇烈頭痛、多次嘔吐、行為錯亂或脾氣暴躁。如對傷者情況有懷疑或憂慮，應即時送回醫院。部分傷者於頭部受傷後可能出現持續症狀，包括頭暈頭痛、耳鳴、疲倦、記憶力減退、注意力不集中及情緒低落，大部分症狀會於數月內自動消失，但部分傷者症狀可能持續較久。長者頭部創傷不容輕視。即使表面無明顯傷痕，亦應密切觀察至少24小時；若出現任何惡化徵兆，須立即送院。