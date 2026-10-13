做好長壽生活習慣 飲錯咖啡、瞓唔夠 隨時比少運動更致命

你我都希望能保持健康兼長命百二歲，但原來平日的一些小習慣隨時可能縮短壽命。例如很多人喜歡飲咖啡提神，適量飲用原來是大腦的抗老幫手，而少吃超加工食物也有助預防老化。

咖啡降失智風險

兩項大型長期追蹤數據顯示，每天飲用2至3 杯含咖啡因的黑咖啡，失智症及阿茲海默症風險最多可降低18%。另一項項涵蓋36萬人的11年追蹤研究，發現若每日2至3杯黑咖啡加上2至3杯無糖綠茶或紅茶，有助大腦神經毒素產生極佳的刷洗和潤滑效應，讓大腦失智風險直接減低32%，中風風險也降低28%。不過，專家建議集中在中午前飲用完畢，可以更有效減少全因死亡風險。

AHEI飲食法避免身體炎症

除了飲品之外，我們每天吃進肚的食物，直接決定晚年是否能夠免於慢性病與認知退化的折磨。《Nature Medicine》發表的一項追蹤超過10萬人、長達30年的超級長壽研究，強烈建議人們應遵循AHEI飲食法。這種飲食法專門針對預防重大慢性病而設計，當中剔除容易引起身體發炎的成分，並大幅增加抗氧化食物的比重，因此被視為預測長壽與防禦大腦退化的最佳飲食指標。