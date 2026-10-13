防曬｜防曬噴霧噴落臉 恐中毒致癌？醫生教5招正確使用防曬噴霧

防曬噴霧使用不當也會致癌？有醫生分享病例指，有一名患者常常把使用防曬噴霧噴到臉上使用，結果開始出現咳嗽問題。他指出，有研究發現，一旦吸入防曬噴霧，會有中毒及致癌的風險。醫生指出，有5大方法可正確安全地使用防曬噴霧。

不過，目前證據顯示的是「可能產生吸入暴露」，不代表偶爾吸到一次就一定會中毒、肺纖維化或致癌。真正吸入多少，會受產品配方、噴嘴設計、粒徑、噴灑距離、通風情況及使用方式影響, 在長期健康風險上，目前仍缺乏足夠人體研究。但美國食品藥物管理局已明確建議，防曬噴霧不應直接噴在臉上。