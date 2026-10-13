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健康
出版：2026-Oct-13 09:00
更新：2026-Oct-13 09:00

防曬｜防曬噴霧噴落臉 恐中毒致癌？醫生教5招正確使用防曬噴霧

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Nose 42

防曬｜防曬噴霧噴落臉 恐中毒致癌？醫生教5招正確使用防曬噴霧

防曬噴霧使用不當也會致癌？有醫生分享病例指，有一名患者常常把使用防曬噴霧噴到臉上使用，結果開始出現咳嗽問題。他指出，有研究發現，一旦吸入防曬噴霧，會有中毒及致癌的風險。醫生指出，有5大方法可正確安全地使用防曬噴霧。

防曬｜噴霧形成懸浮微粒 可刺激呼吸道

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名患者近日出門前都會突然咳嗽，擔心是哮喘惡化，但醫生發現他出門前都習慣用防曬噴霧向臉不斷噴。黃醫生指出，這個做法可能會令人以為三秒即可完成防曬，卻未察覺部分防曬液留在臉上，部分已飄進孩子的口鼻。防曬噴霧離開噴嘴後，會形成懸浮液滴或微粒。若直接朝臉噴灑，可能被吸入呼吸道，引起咳嗽、喉嚨不適及呼吸道刺激。哮喘患者、慢性肺病患者及兒童，呼吸道本身較為敏感，更應避免直接吸入。

不過，目前證據顯示的是「可能產生吸入暴露」，不代表偶爾吸到一次就一定會中毒、肺纖維化或致癌。真正吸入多少，會受產品配方、噴嘴設計、粒徑、噴灑距離、通風情況及使用方式影響, 在長期健康風險上，目前仍缺乏足夠人體研究。但美國食品藥物管理局已明確建議，防曬噴霧不應直接噴在臉上。

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防曬｜5招正確使用防曬噴霧

黃醫生指出，正確使用防曬噴霧的方法

  1. 先將噴霧噴在手掌，再均勻塗抹到臉上。

  2. 避開眼睛、鼻孔與嘴巴。

  3. 在通風處使用，切勿逆風噴灑。

  4. 噴灑身體時，待皮膚微微發亮，再用手抹勻。

  5. 遠離香煙、火源及燒烤爐，完全乾燥前不要接近火焰。

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