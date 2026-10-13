啪手指增關節炎風險？傳聞會愈啪愈粗？研究這樣說！出現一情況要立即停止！

不少人從小就有啪手指的習慣，但常聽別人說啪手指會導致關節變粗、變醜，亦會影響手握力，到底屬真屬假？美國一名醫生因此以自己的手指進行研究，竟發現雙手關節處竟然沒有顯著差異！

啪手指 50 年後關節情況如何？

美國醫生Donald Unger以自己的雙手進行實驗，他每天至少啪左手手指2次，右手則完全不啪，持續了長達50年，累計至少3萬6,500次。到72歲時再拍下雙手X光照，竟發現兩隻手都沒有出現關節炎，雙手關節處也都沒有顯著差異。而他也因此獲頒2009年的搞笑諾貝爾醫學獎。

啪手指 ≠關節炎？

另一於1975年的研究也曾探討掌指關節退化問題，調查了28名平均78.5歲的高齡長者，其中15人有啪手指習慣，13人則無。研究人員透過手部X光檢視掌指關節的退化狀況。結果發現，啪手指組中只有一人出現掌指關節退化，反觀不啪手指的組別中卻有5人出現退化。