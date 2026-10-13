同一套劇睇幾次都唔厭？專家揭開原因 壓力大時可能更有感

工作一整天累得不想動，回家後明明有一堆新劇可選，卻只想再打開已經看過好幾遍的舊劇？專家指出，重看熟悉的劇集不只是個人習慣，由於觀眾已知劇情走向及結局，不需再花費太多心力理解內容，因此可能有助放鬆及減輕壓力，但如果追劇開始影響睡眠、生活或人際關係，就需注意是否已成為逃避現實的方式。

為何壓力大更想看老劇？熟悉劇情不必一直動腦 《Verywell Mind》報道，觀看一部新劇時，觀眾需認識新角色及理解角色的行為動機，並跟上劇情發展；相較之下，重看已知的劇集時，大腦通常不需花費同樣多的心力，因此當一個人過完忙碌的一天後感到疲倦時，這樣可能讓身心獲得短暫的休息。行為科學家克拉麗莎席爾瓦(Clarissa Silva)表示，日常生活及工作易讓人感到精神疲憊，此時重看熟悉的劇集可減少額外的心理負擔。此外，現代人每天從穿甚麼衣服、吃甚麼東西到如何做好工作，都需不斷做出決策，時下串流平台上大量的影視內容也可能讓人不知道該看甚麼，若直接選擇自己熟悉的劇集，也能省下做決定的過程。

劇情都知道還要重看？「知道會發生甚麼」反而讓人安心 美國心理學家艾咪達拉姆斯(Aimee Daramus)表示，當生活充滿變化時，人有時會需要一些熟悉且可預期的事物，讓自己感到安心，舊劇正好具有這項特性，當每一集的劇情、笑點及情節轉折和結局都不會改變時，觀眾也不需擔心突然出現意料之外的發展。席爾瓦也說，這種可預期性的事物，在人壓力較大時尤其易帶來掌控感，另當人感到沮喪或不知所措時，已知結局的故事也可能協助調整自身情緒，例如觀眾知道劇中角色最後會度過難關，就可能從熟悉的劇情中獲得暫時的慰藉。

不只劇情熟悉 懷舊及喜愛角色也可能帶來陪伴感 人們反覆觀看舊劇的原因，也可能與過去的回憶有關，有研究發現，懷舊是人們重看熟悉內容的原因之一，部分受試者表示，重看過去的電影或影集會讓他們想起童年、親友或其他過往經歷。另一方面，也有研究指出，觀眾也可能對喜愛的虛構角色產生單方面的情感連結，心理學上稱為「擬社交互動(parasocial relationship)」，雖然角色並非現實中的朋友，但觀眾熟悉他們的個性及相處模式，再次看到這些角色時，可能產生類似與熟人重逢的親切感。達拉姆斯表示，虛構角色與現實中的朋友不同，他們每次出現時的台詞及行為都不會改變，熟悉的角色也隨時可以透過影集再次看到，因此可能帶來一定的陪伴感及歸屬感。

重看老劇不一定有問題 影響睡眠、人際及生活就要注意 不過，重看熟悉的劇集並非在任何情況下都有益。研究指出，偶爾透過看劇轉移注意力，可能有助於因應壓力、焦慮等負面情緒，但若為了處理這些負面情緒而長時間看劇，就可能逐漸取代其他較健康的調適方式。席爾瓦提醒，如果一個人為了反覆追同一部劇集而犧牲睡眠、持續拖延原本要處理的事情，甚至不再與朋友來往，此時就可能已變成逃避現實的方式。達拉姆斯也指出，觀看舊劇仍應與現實生活中的健康人際關係取得平衡，若一個人開始排斥現實中的人際互動，只想留在虛構世界，或逐漸無法接受現實人際關係的變化，就需重新檢視自己的看劇習慣。