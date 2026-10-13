美研究：八成年輕人屬CKM症候群 廿多歲也可能出現動脈早期損傷

AHA所提出的「生命8要素(Life‘s Essential 8)」指標，包括健康飲食、規律身體活動、避免吸煙、良好的睡眠品質，以及維持在健康範圍的體重、膽固醇、血糖和血壓。

年輕就是本錢？高齡者才要警惕慢性病上身？非也！美國心臟協會(AHA)一項最新研究發現，平均年齡僅23歲的研究參與者中，近八成已符合第1至第3期「心腎代謝症候群」(CKM症候群)條件，且分期愈高的人，頸動脈已有損傷跡象。AHA以此提醒，心血管疾病預防應更早開始，即使自覺還年輕，也要積極留意體重、血糖、血壓、血脂等健康指標。

這項研究刊登於美國心臟協會期刊Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes，研究團隊分析來自美國「家庭未來－年輕成人心血管健康」(FF-CHAYA)研究中的1,283名參與者，平均年齡為23歲。研究人員分別以CKM症候群分期，以及AHA所提出的「生命8要素(Life's Essential 8)」指標，包括健康飲食、規律身體活動、避免吸煙、良好的睡眠品質，以及維持在健康範圍的體重、血脂、血糖和血壓，評估參與者的心血管健康狀態，接著透過頸動脈超音波檢查，觀察頸動脈是否出現損傷跡象。

CKM症候群依個體的風險因子可分為4期。結果發現，約80%的參與者符合CKM症候群第1至3期的標準，代表這些人已有脂肪過度堆積、代謝相關風險因子，或心血管疾病的早期徵兆。另外，約21%沒有可辨識的CKM風險因子，屬於第0期；無人屬於第4期，也就是已確診心血管疾病，如冠狀動脈心臟病、心臟衰竭或中風的患者。此外，CKM分期較晚期的年輕成人，生命8要素評分越低，頸動脈壁亦出現增厚情形，而頸動脈壁增厚是動脈粥狀硬化的早期指標之一。

20 多歲就應留意心血管健康 專家：先從「生命 8 要素」著手

研究作者、美國波士頓醫療中心心臟病專家Donald Lloyd-Jones醫生指出，目前美國心臟協會和美國心臟病學會指引中，建議使用PREVENT風險評估方程式估算個體10年及30年心血管疾病風險，但這項評估工具是針對30至79歲族群所建立的，不適用於這項研究中的年輕參與者。

Lloyd-Jones醫生說明，上述研究顯示，CKM症候群分期與生命8要素指標，可能有助於評估30歲以下成人的心血管健康狀態，但該研究僅顯示CKM症候群分期和未來心血管疾病風險存在關聯性，仍需更多研究證實其因果關係。