四成家長未為子女打自費疫苗 憂安全性及副作用

最新調查發現，近四成家長未有為子女接種常規計劃、流感及新冠疫苗以外的疫苗，主因為擔心疫苗副作用及安全性。亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華認為，部分家長或因對疫苗的了解不足而存有疑慮，但強調應就風險權衡利弊，建議家長按子女健康情況及需要考慮接種計劃外的疫苗。 訪問逾千8人 疫苗被認為是公共衛生的防線，目前香港兒童免疫接種計劃共提供12種免費疫苗，而合資格嬰幼兒亦可獲資助接種季節性流感及新冠疫苗，惟計劃以外的疫苗多屬自願及自費接種，覆蓋率相對較低。香港保護兒童會於是在5月7日至6月6日網上問卷調查訪問了1,868名，最年幼的子女為18歲或以下的家長，以了解他們對兒童疫苗認知及接種意願。

計劃外疫苗接種意願較低 結果發現，家長對於在常規計劃內的疫苗有較高的接種意願，77%表示已接種，19%計劃接種；但對於計劃外的疫苗，只有58%已接種，25%計劃接種，更有17%表示不會接種。而眾多非常規疫苗中，以輪狀病毒疫苗的接種率最高，達43%，最低為呼吸道合胞病毒單株抗體(RSV)，僅0.5%。另外，政府提供免費或資助接種，以及預防特定疾病、嚴重併發症或長期影響，是家長讓子女接種疫苗的兩大主因，各佔52%。

香港保護兒童會蝴蝶邨幼兒學校校長甘鳳媚認為，結果反映家長更重視病毒的傳染能力及其對子女的感染風險，而非病毒本身可能造成的致死風險，另一原因則為接種費用。同時亦有不少家長擔心疫苗副作用及安全性問題，佔一半；24%則表示欠缺疫苗及接種資訊。 家長應權衡利弊 關日華指，兒童在接種疫苗後確實可能出現副作用，但普遍輕微且只持續一至兩天，但如他們未有接種疫苗，一旦感染病毒或出現重症甚至其他併發症，有致死風險，強調病毒感染非賭博，家長應權衡利弊，以子女健康為主要考慮因素。他認為，眾多病毒中家長應尤其注意RSV及腦膜炎雙球菌感染。「RSV在全年均會傳播，是一歲以下嬰兒支氣管炎及肺炎的常見原因，可引起肺炎、鼻竇炎或中耳炎等併發症；腦膜炎雙球菌感染則由細菌引起，嚴重可致腦損傷甚至死亡，近日英國已出現3宗死亡個案，引起關注。」

按狀況選擇疫苗 疫苗猶豫是全球十大健康挑戰之一，在歐美地區更令已被控制的麻疹疫情死灰復燃，因此提升疫苗接種率有助減輕醫療系統的負擔。關日華提醒，家長應按子女的個人健康狀況、生活習慣及外遊需要，諮詢醫生意見，適時考慮計劃以外的疫苗，以獲得更全面及具針對性的保護。 香港保護兒童會亦提出醫療券、疫苗假及學校接種站等建議，冀提升家長為子女接種疫苗的意願。