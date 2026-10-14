散步也可變重訓 只要加１物 行路減脂又保骨質

散步是老幼咸宜的活動，不要少看這種簡單易做的運動，只要加多一樣東西，就能令它既能增肌又可減肥。有研究顯示，長者穿上負重背心搭配步行，比起單是散步，不但脂肪平均多減2.67公斤，腰椎及髖關節附近大腿骨的骨質密度也較佳。

減走更多脂肪

該項研究整理9個、涵蓋368位中老年人的隨機測試。結果顯示，穿著負重背心加運動的長者，比沒有穿負重背心的，平均多減走2.67公斤脂肪，大腿骨質密度也較好。此外，與本來已有運動的人相比，多穿負重背心的參加者，脂肪也能多減掉約0.73公斤，但對骨質密度的幫助則帶來沒有額外的效果。

從加瓶裝水開始

專家指出，散步是很好的日常活動，但若每天都走同樣的短距離、速度也不快，可能只能維持原本體能，建議想嘗試加上負重散步的人，尤其是長者，宜先從1、2瓶水開始，走起來不痛再慢慢增加。至於有骨質疏鬆、膝蓋關節問題及腰痛的人士，應先諮詢醫生意見。