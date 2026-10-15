餐餐腸仔火腿午餐肉？研究：每日多吃25克 失智風險急增44%

火腿、煙肉、腸仔及午餐肉等超加工肉食，經常出現在早餐及快餐之中，甚至在家吃飯也能見其蹤影。愈來愈多證據顯示，經常進食這些超加工肉食，可能與失智有關。最新綜合分析發現，每天超加工肉食的攝取量增加25克，整體失智症風險便會上升44%，其中阿茲海默症的風險更飆升52%。

50萬人大型綜合分析 該篇發表於《Annual Review of Nutrition》的綜合分析，由美國多間機構的研究人員合作，整理超加工食品與腦部老化、認知功能障礙及失智症的關係。其中一項重要資料來自英國生物庫，分析近50萬名參加者的飲食及健康資料，平均追蹤約8年。

常見於茶餐廳 結果發現，每天超加工肉食的攝取量只要增加25克，整體失智症風險便會增加44%，患上阿茲海默症的風險更增52%。研究所指的超加工肉食，包括火腿、腸仔、煙肉等食品，十分常見於港式茶餐廳早餐及快餐，例如腿蛋治、餐蛋飯等等。 專家強調，25克是研究分析採用的攝取量增幅，不代表進食某一個重量便會帶來指定的健康風險，結果不能證明吃超加工肉食會直接造成失智症，但就顯示這類加工食品攝取量與失智症之間的風險關係。