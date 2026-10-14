三高控制達標仍有心血管風險？專家討論血管功能評估

即使平時有運動習慣、沒有已知心臟病史，仍可能突然發生急性心血管事件，也提醒大眾：看起來健康、年輕，不代表心血管疾病與自己無關。 剛於台灣舉行的「2026健康台灣FMD高峰論壇」中，來自日本與台灣的專家也將焦點放在相同問題：現行心血管健康管理多從血壓、血糖、血脂等風險因素，以及影像所呈現的結構性變化進行評估；但在疾病真正形成之前，能否更早掌握血管功能的變化，可能是預防醫學與健康促進下一步值得關注的方向。 論壇日前於衛生福利部臺北醫院舉行，由臺北醫院副院長歐亮宏開場致詞，邀請日本廣島大學血管內皮功能研究專家東幸仁教授、臺北醫院心臟內科黃啟銘主任，並由高雄醫學大學附設醫院教授、前台灣腎臟醫學會理事長黃尚志教授擔任主持人，從研究證據、風險評估到臨床導入，討論FMD(Flow-Mediated Dilation，血流介導擴張)在心血管健康管理中的角色。

三高控制正常 為甚麼還會有心血管事件？ 黃尚志教授指出，現代醫療已能透過血壓、血脂、血糖等指標辨識並控制許多心血管風險因素，但即使相關數值達到治療目標，臨床上仍可能發生心血管事件，也就是所謂的「殘餘風險」。 因此，心血管預防的思考不能只停留在「風險因素有沒有控制」，還需要進一步關注，長期累積的風險是否已經影響血管本身的生理功能。黃教授也從一氧化氮(NO)及血管內皮功能切入，說明FMD作為非侵入性血管功能評估工具所能提供的另一個臨床視角。

FMD是透過增加血流刺激，觀察肱動脈產生的血管舒張反應，以評估血管內皮功能。與血壓、血糖、血脂著重於風險因素不同，FMD所提供的是血管功能性資訊。 東幸仁教授：內皮功能變化比結構病變更早出現 長期投入血管內皮功能研究的東幸仁教授指出，血管內皮並非只是覆蓋在血管內側的一層細胞，而是參與血管張力、血流調節、發炎、血栓及功能穩定的重要系統。 東教授在演講中整理多項研究證據，指出年齡、高血壓、血脂異常、糖尿病、慢性腎臟病、吸煙及生活習慣等因素，都可能與血管內皮功能異常有關，而內皮功能障礙可能出現在明顯結構性病變之前。

也因此，FMD的價值並非只是再增加一項檢查，而是從「功能」角度觀察血管受到各種風險因素、藥物治療或生活型態影響後的變化，為心血管健康管理提供另一個面向。

FMD 與傳統檢查有何不同？醫：功能性評估可互補 臺北醫院心臟內科黃啟銘主任從臨床角度指出，FMD與影像所呈現的結構性病變並不相同。 黃啟銘強調，血管內皮功能呈現的是一種連續性的變化，因此FMD並不是要取代現有的風險因素或影像評估，而是在既有的心血管評估架構中，補上「功能性評估」這個面向。 換句話說，血壓、血糖、血脂反映的是疾病風險因素；影像檢查著重已經形成的結構性變化；FMD則提供血管內皮功能的評估資訊。三者所回答的問題不同，也因此具有互補性。

從研究工具走進臨床 標準化是關鍵 不過，黃啟銘也提醒，正因為FMD反映的是生理功能，它也容易受到受測者當下狀態影響。 飲食、咖啡因、吸煙、運動、藥物、檢查前休息、環境條件，甚至操作方式，都可能影響結果。因此，FMD若要真正從研究工具走入常規臨床，除了適當的設備外，更重要的是建立一致的受測者準備、量測條件、人員訓練、標準作業流程與結果判讀原則。 FMD 已於日本臨床應用 醫提醒檢查結果須綜合判讀 臺北醫院副院長吳建賢首先關注日本目前FMD的臨床運用現況，包括FMD如何從研究工具走向實際的健康管理與疾病照護。