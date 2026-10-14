小孩需要每日洗澡？醫生建議各年齡清潔頻率 青春期後要日日洗

孩子需要每天洗澡嗎？美國兒科及皮膚科醫生指出，新生兒與學齡兒童通常不必天天洗澡，洗得太頻繁反而可能使嬰兒皮膚乾燥，但孩子進入青春期後，隨著出汗及體味增加，則建議每天洗澡，若運動後大量流汗，也可視情況增加清潔次數。
新生兒每周洗3次即可 太常洗反而容易皮膚乾
美國雜誌《Parents》報道，針對新生兒多久需要洗一次澡，美國兒科學會(American Academy of Pediatrics，AAP)指出，通常每周約3次即可。美國芝加哥大學醫學中心兒科副教授、兒科醫生波伊利蘇瓦孔(Poj Lysouvakon)提醒，嬰兒洗澡次數過於頻繁可能使皮膚較為乾燥，也可能影響皮膚原有的微生物環境，但若遇到排泄物溢出尿布等情況，則可視需求額外清洗。
沒有洗澡的日子，家長可使用柔軟的濕毛巾清潔嬰兒易藏污納垢的部位，例如頸部皺褶處及尿布包覆區域，隨著寶寶長大，家長也可將洗澡時段安排在睡前，但仍不需要天天洗，而若寶寶皮膚易乾燥，洗澡時可只使用溫水，減少清潔用品的使用，並將單次洗澡時間控制在10分鐘內，洗完後再做好保濕。
幼兒不用天天洗 但洗澡時家長不能離開
當孩子已能夠自行坐穩後，可逐漸改用浴缸洗澡，不過利蘇瓦孔醫生提醒，浴缸座椅可能翻覆，並不建議使用，另幼兒可能突然站起或滑倒，即使浴缸內只有小量水，仍可能發生溺水意外，因此在孩子洗澡時，家長也須全程待在旁邊。他也建議，這個年齡的孩子通常也不必每天洗澡，除非身上明顯髒污，或需洗掉先前塗抹的防曬乳、防蚊液等產品，若孩子抗拒洗澡，家長也可透過洗澡玩具增加接受度。
6至11歲每周洗1至2次也可以 運動流汗再增加
孩子長大後，何時可以開始自己洗澡，並沒有完全一致的年齡，利蘇瓦孔醫生表示，會受到孩子的成熟程度及隱私需求影響，部分孩子5、6歲便能自己洗澡，但每個孩子的成熟程度不同，許多專家仍建議約8歲再開始獨立洗澡。美國皮膚科醫學會(AAD)指出，6至11歲兒童仍不一定需每天洗澡，部分孩子每周洗1至2次即可，但如果有運動、大量流汗或身體明顯髒污，就需增加洗澡頻率。此外，夏天到游泳池玩水不能取代洗澡，游泳後仍應另外清潔身體。
進入青春期後建議每天洗 運動大量流汗可再清潔
進入青春期後，孩子開始出現較明顯的出汗及體味，洗澡頻率也需要跟著調整。美國皮膚科醫學會建議，已進入青春期的兒童及青少年應每天洗澡，但如果運動後大量流汗或身體明顯髒污，就需增加清潔頻率。美國兒科醫生翠西哈奇森(Trish Hutchison)表示，家長可讓孩子知道，青春期出汗及出現體味都是正常的身體變化，不需因此感到尷尬，隨著孩子逐漸能自行管理個人清潔，家長若仍想口頭提醒，也應尊重孩子的隱私。
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