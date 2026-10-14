小孩需要每日洗澡？醫生建議各年齡清潔頻率 青春期後要日日洗

孩子需要每天洗澡嗎？美國兒科及皮膚科醫生指出，新生兒與學齡兒童通常不必天天洗澡，洗得太頻繁反而可能使嬰兒皮膚乾燥，但孩子進入青春期後，隨著出汗及體味增加，則建議每天洗澡，若運動後大量流汗，也可視情況增加清潔次數。

新生兒每周洗 3 次即可 太常洗反而容易皮膚乾

美國雜誌《Parents》報道，針對新生兒多久需要洗一次澡，美國兒科學會(American Academy of Pediatrics，AAP)指出，通常每周約3次即可。美國芝加哥大學醫學中心兒科副教授、兒科醫生波伊利蘇瓦孔(Poj Lysouvakon)提醒，嬰兒洗澡次數過於頻繁可能使皮膚較為乾燥，也可能影響皮膚原有的微生物環境，但若遇到排泄物溢出尿布等情況，則可視需求額外清洗。

沒有洗澡的日子，家長可使用柔軟的濕毛巾清潔嬰兒易藏污納垢的部位，例如頸部皺褶處及尿布包覆區域，隨著寶寶長大，家長也可將洗澡時段安排在睡前，但仍不需要天天洗，而若寶寶皮膚易乾燥，洗澡時可只使用溫水，減少清潔用品的使用，並將單次洗澡時間控制在10分鐘內，洗完後再做好保濕。