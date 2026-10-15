番石榴核食得多會便秘？營養師透露關鍵 一文睇清紅白番石榴營養差異

吃番石榴時，不少人習慣將核挖掉，擔心吃多了會造成便秘，但番石榴核真的不能吃嗎？董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，番石榴核含有膳食纖維及不飽和脂肪酸等營養素，並非吃了就一定會便秘，但攝取膳食纖維時仍須補充足夠水分，以免排便不順。至於常見的紅心與白肉番石榴，兩者都具有營養價值，其中紅心番石榴的類胡蘿蔔素等植化素含量相對較高，大眾仍應注意食用分量，避免因水果攝取過多而影響血糖控制。

番石榴核含膳食纖維 水喝太少反而可能便秘 許惠玉主任表示，許多人認為吃番石榴核容易造成便秘，但番石榴核本身含有膳食纖維，理論上反而有助於排便，前提是攝取足夠水分。不過，由於番石榴核質地較硬，腸胃功能正常的人士可連同果肉適量食用；若本身腸胃敏感、容易腹脹，或是年紀較小的兒童，則可考慮將番石榴連核打碎後再食用。 她也表示，番石榴核含有多元不飽和脂肪酸，例如人體無法自行合成、必須透過飲食攝取的必需脂肪酸「亞麻油酸(Linoleic Acid，縮寫LA)」，因此食用番石榴時若將核全部丟棄，難免有些可惜。不過，一般人不需刻意額外攝取大量番石榴核，食用番石榴時連同其中的核適量食用即可。

紅心番石榴類胡蘿蔔素較多 白肉番石榴也有營養 此外，紅心番石榴與白肉番石榴的營養差異常是大眾關心的問題。許惠玉主任表示，兩者均含有維生素C，其中紅心番石榴的β-胡蘿蔔素、茄紅素等類胡蘿蔔素含量通常較高，這些成分具有抗氧化作用，而β-胡蘿蔔素也能在人體內轉換為維生素A，參與維持正常視覺等生理功能。 但她也說，紅心番石榴的部分營養素含量相對較高，不代表白肉番石榴就沒有營養價值。番石榴本身就是營養密度較高的水果，大眾不必執著於特定品種，仍可依照個人喜好選購。

番石榴營養高也不能無限吃 血糖控制者須注意 最後，許惠玉主任提醒，番石榴雖為高營養密度的水果，但水果普遍含有糖分，並非吃得愈多愈好。尤其是需要控制血糖的人士，即使選擇番石榴這類低升糖指數(GI)的水果，仍應留意整體攝取量。她建議，大眾可用拳頭大小估算，每日水果攝取量約以2個拳頭大小為參考，至於實際可吃多少番石榴，仍須視果實大小而定，並將其他水果一併計入當日攝取量。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】