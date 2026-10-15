AI時代孩子應如何應對？專家揭「1能力」是關鍵 親授4招育兒策略

隨著技術的蓬勃發展，過去人類需要較長時間才能完成的工作，現在已經逐漸能交由AI快速完成，家長也可能開始思考，應該為孩子培養甚麼能力，長大後才不會被AI取代？長期研究兒童大腦發展的美國芝加哥大學外科教授、早期教育與公共衛生中心Dana Suskind醫生表示，與其將孩子培養成「最會使用AI的人」，她會選擇協助孩子成為有能力應對不確定性、可靈活變通，且懂得從失敗中學習的人，「承受挫折的能力」正是幫助孩子掌握這些特質的基礎。

適度的挫折感 助培養孩子學習堅持 Suskind醫生日前接受外媒CNBC訪談時指出，孩子遇到挫折後，在父母或照顧者溫和的支持下嘗試解決問題，有助於培養毅力與堅持不懈的精神。家長的職責不是為孩子包辦一切，真正的支持體現在提出具啟發性的問題、肯定孩子願意持續嘗試的毅力，即使只是對孩子遇到的困難表達理解，也是重要的陪伴。透過這樣的支持，孩子有機會逐漸理解，有些困難會隨著反覆嘗試、練習而變得較容易完成，也能了解到感到困惑、遇到障礙也是成長過程中的一部分。

AI 快速給答案 孩子更需要學會注重過程 既然AI幾秒內就能產生文章、提供數學題答案，為甚麼還要自己苦苦思考？Suskind醫生表示，持續摸索與解決問題的過程中，人們可能需忍受一段時間的挫折感，直到問題被解決，如今孩子使用AI工具就能直接取得答案，卻少了直面挫折感的機會，也是AI工具的潛在風險之一。引導孩子體驗和承受適度的挫折，可幫助他們把注意力從完成問題的滿足感，轉向尋找答案和理解問題的過程。 她舉例，像是孩子在閱讀時遇到不會的生字，或幼兒穿外套時顯得手忙腳亂，家長可以給孩子足夠時間，讓他們自己嘗試完成，除了稱讚最終的成果之外，也別忘了肯定孩子努力的過程。

從錯誤中尋找其他可能性 讓不完美激發創造力 AI提供的答案往往看似完美，但不完美卻有助於激發創造力。Suskind醫生說明，無論是畫錯顏色、少了一塊積木，或是在與朋友相處時發生爭執，這些不順利的經驗都能讓孩子有機會換個角度看待失敗、從錯誤中尋找不同的可能性，家長可以從旁引導孩子，例如原本想畫藍色的水，最後卻變成綠色，可以把它想成一片神秘的沼澤。 她建議家長，可準備多一些材料，讓孩子知道自己有嘗試的機會，不用一次就做到最好。家長也可以讓孩子看見自己犯錯的過程，幫助孩子逐漸理解，遇到挫折時不一定要害怕或逃避，錯誤也可能是突破自我的契機。

從人際互動中學會自我調節 培養心理韌性和同理心 Suskind醫生強調，與父母、祖父母、老師、兄弟姊妹及同儕等身邊人互動經驗，是孩子學習面對挫折的途徑，例如照顧者可協助孩子表達自己的感受，但不要每次遇到困難就立即替孩子解決，老師則可讓學生在實踐課程中自行摸索、找出解決方法。大人們確保溝通管道暢通、讓每個意見都有表達空間，也有助於孩子理解「每個人意見不同」在群體生活中其實是再自然不過的事。這些經驗也與孩子培養心理韌性、自我調節能力與同理心有關。