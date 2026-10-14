「耆」趣家庭同樂日 免費參加 全家挑戰體適能！即睇活動3大亮點

假期一家大細冇搞作？鑽石山荷里活廣場將於今月24至25日舉行「耆」趣家庭同樂日2026，透過多元化體適能遊戲促進跨代互動，營造和諧家庭氛圍，並積極推廣長者體適能發展，鼓勵全港家庭建立恆常運動及健康生活模式。

祖孫三代齊齊出動！ 「耆」趣家庭同樂日2026採取靈活的組隊機制。歡迎2至6名成員自由組合參賽，參加者年齡覆蓋3歲至80歲(未成年者須由最少一位成人陪同)，非常適合父母帶同子女，或是祖孫三代齊齊出動！

亮點一：混合體能大挑戰 結合健步行與五大功能性訓練站，參加者需計時完成挑戰，設施可按參加者的年齡及體能狀況靈活調節重量與強度。 農夫走路 ：手持重物前行，考驗握力與核心肌群穩定性。

推拉雪橇 ：一推一拉，挑戰下肢肌力及爆發力。

藥球訓練 ：結合深蹲與砸球動作，帶動全身肌群活動。

翻滾巨輪 ：合力翻動輪胎，展現全身肌耐力與合作默契。

肩上推舉：鍛鍊上肢力量及關節穩定度，展現健康活力。 亮點二：體感大激鬥 將香港本土文化特色巧妙融入電子互動體感裝置，一邊運動的過程中激發跨代運動潛能；同時透過沉浸式互動體驗，與家人一同重溫香港的獨特景致與傳統節慶情懷！活動包括《包山狂熱》、《超速龍舟》、《維港競速游》及《鴻運舞獅》等！

亮點三：體能遊戲攤位 互動遊戲攤位結合趣味與運動科技，可隨時walk in參加！ 互動電子地板(E-Floor) ：結合壓力感應，進行跳房子、二人三足等趣味跳躍遊戲。

智能單車競速： 結合運動與虛擬實景，參加者可一邊踩單車，一邊欣賞香港景色，增添運動樂趣。

敏捷反應燈及反應墊 ：訓練反應力、協調性及防跌平衡力。

活力幸運彩虹：「加大版」經典遊戲，考驗手眼協調，簡單有趣，充滿歡樂。 參加者入場獲發遊戲卡，完成指定數量的挑戰及集齊印章後，即可換領限定精美紀念品！



「耆」趣家庭同樂日 免費參加 全家挑戰體適能！即睇活動3大亮點

「耆」趣家庭同樂日 日期：2026年10月24日(六)至25日(日) 地址：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場(中庭) 公眾可免費報名參加 報名連結