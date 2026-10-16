聲音或藏老化線索 研究揭語音特徵與大腦老化有關

我們談話時發出的聲音，可能成為檢測老化程度的新線索。愛爾蘭一項研究發現，聲音呈現的年齡比實際年齡更老的人，可能較容易較早出現大腦老化、生理老化，以及認知能力下降等情況。
機器學習估算語音年齡
愛爾蘭都柏林三一學院的研究團隊，開發出一種機器學習「語音時鐘」(speech clock)，能根據人們說話的聲音及具體情況估算其語音年齡(speech age)，分析項目包括說話速度、停頓、音高、情緒、詞彙、語意，以及言語冗長程度等。團隊對3,000名拉丁美洲人士進行實驗，用「語音時鐘」估算他們的語音年齡，再估算實際年齡與語音年齡之間的差異。
結果發現，語音年齡差距與多項獨立衡量指標有關，包括大腦健康、分子層面的老化、認知能力、失智症等。年齡差距愈大，與大腦在結構及功能性神經影像檢查中呈現較明顯的老化關係愈強，整體認知能力、執行功能、記憶力及日常生活功能等測驗中的表現也通常較差。
語音檢測成本較低
分析又顯示，健康參加者的語音年齡差距最細，而失智症患者的差距則較大，阿茲海默症患者的語音年齡也與血漿p-tau217濃度較高相關。p-tau217是阿茲海默症病理血液生物標記之一，也與患者認知能力及臨床功能表現有關。有關研究已刊載於《Science Advances》。
研究人員表示，聲音包含的老化相關資訊可能過去所估計的要多，而語音可以透過遠端方式收集，且能夠反覆進行，成本也相對低廉，或有潛力成為檢測不同族群老化狀態的工具，尤其適用於較難取得先進診斷設備的人群。
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