膽固醇｜膽固醇正常即停藥 中風率激增17% 醫生教3招護心護腎

膽固醇超標要服藥，但當指數回復「靚仔」，是否代表可以停藥呢？有醫生指出，有很多患者也認為一旦膽固醇回復正常，就代表可以暫停服用降血脂藥。不過，有研究發現，當壞膽固醇指數波動，有可能會心血管風險增加，甚至增加17%中風風險。醫生指出，有3大方法有助保護心臟與腎臟。

膽固醇｜壞膽固醇忽高忽低 腦中風風險增17% 根據《美國心臟病學會雜誌》曾刊出一份重量級研究，科學家追蹤9,572名已患冠狀動脈疾病的患者，不僅觀察其膽固醇最終降至多低，更以統計方法計算每位患者每次覆診時低密度脂蛋白膽固醇的「波動幅度」。過去觀念主要追求「數字至上」，即是只要壞膽固醇壓得愈低，血管便愈安全。但這份萬人研究揭示不只是數字，更是數字的「質素」。在扣除服藥順從性、本身健康狀況等干擾因素，並控制平均膽固醇濃度後，壞膽固醇「每次覆診之間的變異性」本身即為獨立風險因子。

數據指低密度脂蛋白膽固醇波動幅度每增加一個標準差，重大心血管事件風險便集體跳升，包括： 任何冠狀動脈事件增加16%

任何心血管事件增加11%

急性心肌梗塞增加10%

腦中風增加17%

全因死亡率更飆升23% 這些風險是在「不論最終降至多低」的前提下計算出來的。同期刊評論甚至直接提問，也許「穩定」本身便應成為新的治療目標。醫學追求的，從來不只是數值降得「夠不夠低」，更要走得「夠不夠穩」。

膽固醇｜為何波動會有害？ 林醫生解釋指，當壞膽固醇過多，這些脂肪微粒會鑽進血管壁夾層，免疫細胞(巨噬細胞)如清道夫般衝去吞噬，吞得太多後自身脹死、脂肪化，堆成一坨黏稠的「粥狀動脈硬化斑塊」。可將其想像成血管壁上的一顆炸彈，表面包着一層由纖維組織構成的「外皮(纖維帽)」。當你穩定服藥、壞膽固醇長期維持低而平穩時，血管壁發炎會慢慢冷卻，這層外皮愈長愈厚、愈牢固，醫學上稱為「斑塊穩定化」。血管或許仍有狹窄，但炸彈被牢牢包住，不易爆破。

不過，當服藥時膽固醇驟降，血管壁剛要開始修復；突然停藥，壞膽固醇又如潮水般湧回，重新點燃發炎。這種冷卻與發炎的極端交替，會把好不容易長出的外皮反覆拉扯，變得薄如蟬翼，甚至出現裂痕，就會出現「不穩定斑塊」。只要血壓稍微波動，它便可能瞬間破裂，裏頭的油脂暴露於血液中，數秒內召集大量血小板結成血栓，將血管徹底塞死：塞在心臟即心肌梗塞，塞在腦部即腦中風。事實上，影像研究亦發現，膽固醇波動愈大，冠狀動脈斑塊進展愈快。持續偏高，是在慢慢製造狹窄；忽高忽低，則是在加速斑塊破裂、引發集體大崩塌。

為何腎科醫生如此重視血脂異常？腎臟本質上就是兩顆由無數細小血管組成的「超級過濾器」。血脂造成斑塊，絕不僅限於冠狀動脈，腎臟眾多細小血管同樣會嚴重狹窄。若把心臟冠狀動脈比作高速公路，大腦血管是另一條主要幹道，那腎臟裏上百萬個腎小球，便是將乾淨水源送到每家每戶的「微細水管網絡」。 因此，現代醫療已不再建議「膽固醇達標便直接停藥，待指數回升才服藥」。穩定用藥、持續控制，才是保護心血管與腎臟的正確策略。

膽固醇｜醫生教3招護心護腎 所以，對於服藥人士，林醫生有３大建議： 每天穩定食藥 維持健康生活習慣 保護血管