腎病｜30歲女企起身腎下墜8cm 長期腰痛元兇曝光 專科醫生警告3類人最高危

太肥會出事，過瘦也一樣？有醫生分享一宗案例指，一名30歲女子長期有腰痛問題卻不知原因，求醫檢查後發現原來她一站立腎臟便會下墜8cm，即是「腎下垂」情況。醫生指出，有3類人最高危。
腎病｜腎臟為何會「自由落體」？3類人最高危
腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名女子長期受不明腰痛及噁心困擾，遍尋各科皆找不到病因，直至接受站立式顯影檢查，才驚覺自己的腎臟只要一站起，便會向下滑落整整8cm。這種情況在醫學上稱為「游離腎」，俗稱腎下垂。人體腎臟通常由一層厚脂肪墊包裹固定。以下3類人腎臟容易失去承托，在腹腔內下墜：
身形過於瘦削
短時間內暴瘦
支撐韌帶天生鬆弛
當腎臟往下掉，連接的輸尿管會如被拉扯的水管般扭曲，導致尿液無法排出，引發腎積水，造成劇烈絞痛及嘔吐。
腎病｜有症狀先保守治療
不少人一聽到腎臟會移位，第一反應便是驚恐地問：「是否需要開刀把它固定？」答案是絕大部分游離腎根本不需要手術。醫學界對游離腎的治療原則十分明確，若沒有症狀，便毋須處理；若有症狀，先從保守治療開始。真正需要做手術(如腎臟固定術)的個案極為罕見，除非出現嚴重併發症，例如嚴重腎積水、反覆頑固性泌尿道感染，或嚴重腎血管受壓導致高血壓。
腎病｜4項日常微習慣有助改善問題
洪醫生指出，如果正受游離腎困擾，以下4項日常微習慣有助改善問題：
1. 增重與核心鍛鍊
游離腎最常見成因是「太瘦」，導致腎臟周圍脂肪墊過薄。適度增加體重，把保護腎臟的「天然安全氣囊」補回來，是最有效的物理治療。同時加強腹部核心肌群，可增加腹壓，為腎臟提供更佳外部支撐。
2. 物理防護與避免久站
日常需長時間站立或走動時，可穿戴特製束腹帶，由下往上托扶腹部，借助外力固定腎臟。此外，應避免長時間劇烈奔跑、跳躍或搬運重物，減少腎臟因地心引力劇烈晃動的機會。
3. 充足飲水與姿勢調整
游離腎容易因輸尿管扭曲而導致尿液滯留，增加感染與結石風險。每天維持1,500至2,000毫升飲水量非常重要。若站久後腰部隱隱作痛，最快緩解方式是立刻平躺，並將臀部稍微墊高，讓腎臟順重力自然滑回原位。
4. 定期追蹤腎功能
雖然毋須開刀，但每半年至一年定期接受超聲波與尿液檢查是必要的，以確保下垂的腎臟沒有悄悄引發水腫。