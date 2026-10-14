腎病｜30歲女企起身腎下墜8cm 長期腰痛元兇曝光 專科醫生警告3類人最高危

太肥會出事，過瘦也一樣？有醫生分享一宗案例指，一名30歲女子長期有腰痛問題卻不知原因，求醫檢查後發現原來她一站立腎臟便會下墜8cm，即是「腎下垂」情況。醫生指出，有3類人最高危。

腎病｜腎臟為何會「自由落體」？3類人最高危

腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名女子長期受不明腰痛及噁心困擾，遍尋各科皆找不到病因，直至接受站立式顯影檢查，才驚覺自己的腎臟只要一站起，便會向下滑落整整8cm。這種情況在醫學上稱為「游離腎」，俗稱腎下垂。人體腎臟通常由一層厚脂肪墊包裹固定。以下3類人腎臟容易失去承托，在腹腔內下墜：

身形過於瘦削 短時間內暴瘦 支撐韌帶天生鬆弛

當腎臟往下掉，連接的輸尿管會如被拉扯的水管般扭曲，導致尿液無法排出，引發腎積水，造成劇烈絞痛及嘔吐。