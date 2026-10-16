一覺醒來落枕頸痛得不敢動？醫建議「做3件事」 糾正枕頭支撐力觀念

剛發生落枕時，盡量避免快速轉頭、猛烈拉筋，或任何會明顯增加疼痛的動作，但也不需要把頸固定、完全不敢動。

早上醒來準備下床，竟發現頸突然痛到不能動，連刷牙、開車、轉頭說話都變得困難。東元綜合醫院骨科張耀元醫生表示，「落枕」的常見表現為突然出現頸部疼痛、僵硬及活動受限，不少人因落枕想要換枕頭，但其實白天長時間使用電腦、低頭滑手機帶來的肌肉疲勞，加上睡眠時長時間維持同一姿勢，都可能讓頸部肌肉出現不適。發生落枕了該怎麼辦？他也教大家可以嘗試做以下3件事。

落枕先別硬扳頸、也別完全不動！醫：視疼痛緩和情況嘗試活動

張耀元醫生指出，剛發生落枕時，盡量避免快速轉頭、猛烈拉筋，或任何會明顯增加疼痛的動作，但也不需要把頸固定、完全不敢動。若感覺疼痛稍有緩和，可以在自己能接受的範圍內，慢慢左右轉動頸、點頭或活動肩膀，這些溫和的活動有助於逐步恢復頸部活動度，但要注意動作要放慢，不要為了把筋拉開而硬扳頸。

枕頭不是愈高愈硬愈好 從睡姿看留意重點

有些人希望能把睡扁的枕頭換掉，預防落枕再次發生。對此，張耀元醫生表示，不一定要執著於記憶枕、乳膠枕等材質特殊的枕頭，枕頭能否讓頭部與頸部在睡覺時維持相對自然、舒服的位置，是更應留意的重點。