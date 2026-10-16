一覺醒來落枕頸痛得不敢動？醫建議「做3件事」 糾正枕頭支撐力觀念

早上醒來準備下床，竟發現頸突然痛到不能動，連刷牙、開車、轉頭說話都變得困難。東元綜合醫院骨科張耀元醫生表示，「落枕」的常見表現為突然出現頸部疼痛、僵硬及活動受限，不少人因落枕想要換枕頭，但其實白天長時間使用電腦、低頭滑手機帶來的肌肉疲勞，加上睡眠時長時間維持同一姿勢，都可能讓頸部肌肉出現不適。發生落枕了該怎麼辦？他也教大家可以嘗試做以下3件事。
落枕先別硬扳頸、也別完全不動！醫：視疼痛緩和情況嘗試活動
張耀元醫生指出，剛發生落枕時，盡量避免快速轉頭、猛烈拉筋，或任何會明顯增加疼痛的動作，但也不需要把頸固定、完全不敢動。若感覺疼痛稍有緩和，可以在自己能接受的範圍內，慢慢左右轉動頸、點頭或活動肩膀，這些溫和的活動有助於逐步恢復頸部活動度，但要注意動作要放慢，不要為了把筋拉開而硬扳頸。
枕頭不是愈高愈硬愈好 從睡姿看留意重點
有些人希望能把睡扁的枕頭換掉，預防落枕再次發生。對此，張耀元醫生表示，不一定要執著於記憶枕、乳膠枕等材質特殊的枕頭，枕頭能否讓頭部與頸部在睡覺時維持相對自然、舒服的位置，是更應留意的重點。
若習慣側睡，枕頭需要能填補肩膀與頭部之間的空間；仰睡時，則要避免枕頭過高，使得頭部長時間往前彎，但每個人的肩寬、睡姿及床墊都不同，枕頭的高度並沒有標準答案。
落枕不能只怪枕頭 白天姿勢、活動量均需改善
一覺睡醒出現落枕，不一定是晚上沒睡好！張耀元醫生提醒，偶爾一次落枕多半不用太過緊張，但如果經常發生睡醒後頸疼痛、僵硬的情況，應回頭檢視自己白天時的工作姿勢、日常活動量及肩頸肌力。
如果每天工作8小時都處於低頭、頭部向前伸的姿勢，晚上即使撥出時間伸展5分鐘，也很難完全抵銷白天累積的負擔。他建議，平時的運動中加入肩胛、上背及頸部肌群的活動與訓練，可以試著將螢幕調整到較舒服的位置、使用手機時將手機拿高一些，也要記得偶爾起身活動，均有助於減少肩頸的負擔。若頸疼痛持續未改善，仍應評估是否需前往醫療院所，尋求專業醫療協助。
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