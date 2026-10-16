多吃高鉀食物可消水腫？醫：心腎功能欠佳者小心愈食愈危險

蔬果、全穀雜糧都是鉀來源，烹調方式也會影響鉀含量。

不少人只要早上起床發現自己臉部或雙腳腫脹，多半腦中會浮現「吃高鉀食物可以消水腫」的想法。但衛生福利部樂生醫院腎臟內科醫生江哲甫與營養師劉世偉提醒，人體水腫成因很多，若是心臟或腎功能欠佳者，更不能自行大量補充高鉀食物，以免血鉀過高，引發心律不整等心臟併發症。

江哲甫醫生指出，水腫是體液堆積在組織間所造成，飲食中攝取過多的鈉，是常見原因之一，例如烤肉、麻辣鍋、炸物等重口味飲食，都可能增加鈉攝取。當體內鈉增加，身體為維持體液平衡，可能留住更多水分而出現水腫。至於高鉀飲食，主要是因鉀與鈉共同參與體液及電解質平衡，適度攝取鉀有助腎臟調節鈉的排出，但並不代表吃愈多，就愈能消水腫。

劉世偉營養師表示，蔬菜、水果及全穀雜糧都可提供鉀，像是菠菜、通菜、韭菜、番薯葉、淮山、南瓜、皇帝豆、哈密瓜、木瓜、士多啤梨及奇異果等。不過，鉀容易溶於水，青菜川燙或水煮後，部分鉀會跟著流失；若需保留較多鉀，可選擇生食，或將烹調後的湯汁一併食用。

補鉀不是愈多愈好 糖尿病、腎臟病患者應控制攝取

劉世偉營養師提醒，不少水果雖然有含鉀，但同時也含有天然糖分，不宜為了補鉀而過量食用。尤其是糖尿病與腎臟病患者，應考量血糖與腎功能狀況，與醫療團隊討論適合的攝取量，避免過度補充。

江哲甫醫生進一步強調，若出現不明原因或持續性水腫，應先就醫找出原因，尤其心臟或腎功能不佳者，切勿自行大量補鉀，應尋求專業醫生評估釐清病因，以免血鉀過高造成心律不整，嚴重時甚至引發危及生命的心臟併發症。