脂肪肝成因｜長期食宵夜注意 20萬人研究揭脂肪肝風險高三成

不少人明明晚飯食得很飽，但總是會忍不住在晚飯後食零食、即食麵等宵夜，但大多數人只擔心體重和血糖，卻忽略了肝臟！一項最新的大型研究指出，長期晚間進食的習慣，可能也和肝臟健康有關。

分析逾20萬人資料 美國俄勒岡健康與科學大學於本月9日發表一項研究，分析近20萬名成人的既有資料發現，有較晚進食習慣的人，代謝功能異常相關脂肪性肝病(MASLD)及肝硬化等肝病風險較高，但此研究屬觀察性分析，不能直接證明「吃宵夜造成脂肪肝」。 團隊整合了美國三項大型長期研究，包括護士健康研究(Nurses’ Health Study)、護士健康研究二期，以及醫療專業人員追蹤研究。參加者會透過問卷提供飲食與生活習慣資訊，並由研究人員比較不同晚間進食習慣與回報肝病之間的關聯。

高 20 至 30% 相對沒有回報晚間進食習慣者，有這類習慣的人，各類研究所觀察肝病的相對風險大約高20%至30%。研究第一作者、OHSU肝臟科醫生Robert Wilechansky指，肝臟的運作與人體晝夜節律密切相關，因此想了解除了吃什麼，進食時間是否也和長期肝臟健康有關。 晚上何時進食較好？ 目前醫學界一般建議睡前 2 至 3 小時盡量避免進食，以配合消化道與肝臟的晝夜代謝節律，並降低胃酸倒流的風險。 如果晚上真的很餓，建議選擇少加工、少油、低精製糖的輕量原型食物，避免即食麵、油炸食物或含糖飲品。