逾兩成停經婦女 十年內或髖骨骨折

下周二(20日)是世界骨質疏鬆日。年紀漸長，骨質組織之間的孔隙變大，會令骨骼變得脆弱，容易骨折。骨質疏鬆症是最常見的骨骼疾病，除了年齡增長，女性在停經後因雌性荷爾蒙水平下降，都會增加患病風險，一項本地研究更指出五分之一停經後求診婦女陷「極高髖骨骨折危機」，情況令人擔憂。

骨骼新陳代謝失衡 骨骼有造骨及蝕骨細胞，蝕骨細胞將破舊骨質移走，而造骨細胞則製造新骨質，令骨骼新陳代謝保持平衡。骨質疏鬆症患者由於蝕骨細胞過度活躍，造骨細胞追不上蝕骨細胞的速度，兩者失衡導致骨質流失；尤其女性在更年期後雌性荷爾蒙水平下降，令蝕骨細胞更活躍，增加患上骨質疏鬆症的風險。 兩成患者骨折後一年內亡 亞太骨質疏鬆基金會創會會長劉明珠醫生指出，患者可在輕微碰撞，甚至僅是打噴嚏、嚴重咳嗽或提重物時發生骨折，當中以前臂、脊椎及髖骨最為常見。除了影響生活，患者在骨折後亦會出現心理壓力，也成為家庭及經濟負擔，更有約20%患者在一年內因併發症而死亡。

為了解本港停經後女性的骨骼健康狀況，亞太骨質疏鬆基金會委託香港臨床研究中心招募310名華裔停經後婦女作研究，以骨折風險評估工具FRAX(香港華人版)，結合DXA檢查量度骨質密度。

逾三成患骨質疏鬆 結果發現，有32.6%參與研究婦女確診骨質疏鬆症；更有21.6%於十年內發生髖骨骨折的風險極高，風險率達4.5%以上。劉明珠認為，結果反映本港相當比例的停經後求診婦女處於骨折高危水平，並強調絕大部分研究參與者雖無徵狀，但檢查結果顯示骨骼已變得脆弱，如未有及早治療，未來出現骨折的風險極高，不但打擊身心健康，更會為家人帶來沉重的照顧負擔。 雙重藥物治療降風險 傳統治療骨質疏鬆症主要依靠抗蝕骨藥物，包括雙磷酸鹽及仿保骨素針，以減慢骨質流失。近年則有可刺激造骨細胞活動的造骨針，包括具加強造骨能力及抗蝕骨功能的雙重作用針劑藥物。目前多個國際及本地治療指引均建議，對於曾骨折或骨質密度(T值)極低的極高骨折風險患者，應先接受造骨藥物，或同時具造骨及抗蝕骨雙重作用的藥物治療，再以抗蝕骨藥物鞏固骨質及降低骨折風險。

十年前未治療致骨折 現年73歲的Yvonne於十年前曾以雙能量X光吸收儀(DXA)發現屬骨質疏鬆症水平，但由於無明顯不適而未有求醫及接受治療，至2023年在商場被撞倒，右側髖骨因此出現骨折，須接受手術接駁斷裂的髖骨，更須休養數月。現時活動能力仍不能回復至骨折前狀況，她後悔十年前未有及早處理骨質疏鬆問題。為減低再次骨折風險，她先接受一年雙重作用針劑治療，其後再轉用抗蝕骨藥物作長期鞏固。 亞太骨質疏鬆基金會理事會成員郭慧良建議，所有女性停經後，應至少做一次DXA骨質密度檢查，若發現骨質減少或骨質疏鬆症，應及早與醫生商討骨骼管理策略，按骨折風險程度選擇適當治療方案，避免骨折，保持活動能力。