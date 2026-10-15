醫生你有病｜兒科醫生自己亦患ADHD 即睇成因及ADHD 3大主要症狀！

TVB新聞部新節目《醫生，你有病？》近日成城中熱話，美國兒科醫生王玉珍專治專注力不足及過度活躍症(ADHD)，自己卻也是ADHD患者，一對子女亦因遺傳而同為患者！

其實ADHD是一種很常見的兒童行為障礙症狀，根據青山醫院精神健康學院資料，患者最明顯的症狀包括活動量過多，衝動和不專心等行為問題，而在學童年齡發病率為5至9%，並以男性居多。