醫生你有病｜兒科醫生自己亦患ADHD 即睇成因及ADHD 3大主要症狀！

TVB新聞部新節目《醫生，你有病？》近日成城中熱話，美國兒科醫生王玉珍專治專注力不足及過度活躍症(ADHD)，自己卻也是ADHD患者，一對子女亦因遺傳而同為患者！
其實ADHD是一種很常見的兒童行為障礙症狀，根據青山醫院精神健康學院資料，患者最明顯的症狀包括活動量過多，衝動和不專心等行為問題，而在學童年齡發病率為5至9%，並以男性居多。
ADHD3大症狀
活動量過多
在座位經常扭動身體，手腳經常擺動，無法安坐
經常離開座位
在不適當的時候，經常亂跑或爬高爬低
經常不能保持安靜
「沒時停」，好像「開著摩打」似的
說話過多
衝動
經常按捺不住打擾別人對話及遊戲
問題還沒有問完之前已搶答
不能耐心排隊輪候
不能忍讓
注意力不足
不能貫徹地執行指示
別人對他說話好像沒有聽見
難於在課堂上，做家課時集中精神，需要很長的時間做功課
不喜歡或逃避需要思考、需要專注力而又較安靜沉悶的工作
經常忽略細節，經常有不小心的錯誤
組織力不足，做事欠條理
經常遺失物件、書本、工作的必需品
經常忘記日常中的活動與細節。
ADHD成因
目前醫學界仍未確切知道ADHD的成因，但過去曾有研究指出ADHD病童腦部的體積比正常的孩子少3至5%，其中以腦額葉及腦顳葉最為明顯。
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