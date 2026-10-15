半馬猝死｜南韓跑步網紅臨完跑猝死 醫生：或與先天基因異常有關 平時有症狀應及早檢查

台灣心臟內科醫生蕭成儀指，運動猝死可能與心血管疾病有關，但較少發生在年輕女性身上，部分患者可能因先天基因異常，在高強度運動下誘發心臟問題而引起猝死，提醒就算沒有相關家族史，也切勿掉以輕心。

半馬猝死｜ 運動強度太高或誘發心臟症狀

部分運動誘發性心室心搏過速可能與先天性基因異常有關，有機會來自家族遺傳，或自身基因突變所致，患者平時未必有明顯症狀，但當運動強度達到一定程度，便可能出現心悸、心跳異常、胸口不適、頭暈，甚至突然無力、昏厥，嚴重時可能危及生命。

蕭成儀提醒，增加運動量不能改善心律不整，如平時有心悸、心跳異常或胸口不適等症狀，應接受進一步檢查，必要時透過藥物控制，高風險患者則可考慮植入心臟去顫器，降低致命性心律不整風險。