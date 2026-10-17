膝痛未必只關老化事 4種易吃過量地雷食物 加重關節負擔難消痛

病從口入，吃錯食物有可能令關節痠痛來襲。原因是退化性關節炎雖與年齡、體重、肌力等多因素有關，但長期大量食用高糖、高油、營養不均衡的飲食，也可造成體重增加及代謝負擔，增加關節的壓力。
4種食物增關節壓力
其實，沒有一種食物會立刻吃壞關節，但日常有4類容易在日常生活中出現，不小心便會吃過量的地雷食物：
含糖飲料和精緻甜食：汽水、蛋糕、糖果確實是很療癒的comfort food，但就添加了大量糖分，飽感又低，容易令人不知不覺吃多了，累積大量熱量，長期可能增加肥胖及代謝問題的風險，而體重增加自然會膝蓋和髖關節的壓力。
油炸物與高飽和脂肪食物：炸雞、薯條、肥肉、酥皮等食物，具有高油、高熱量的特性，不只對關節，對整體健康都是一大負擔。建議平常可以多採用蒸、煮、烤取代油炸。
酒精飲品：飲酒容易帶來額外的熱量，甚至影響睡眠、平衡能力及部分藥物的使用安全。不要因為聽說紅酒含有抗氧化成分便把喝酒當成關節保養方法。
高度加工食品：即食麵、薯片、冷凍炸物及部分即食食品，通常含有較多鈉、精緻澱粉、飽和脂肪及添加糖，容易飲飲食失衡。
健康飲食肌力訓練保關節
飲食是關節保養的一環，但不是唯一的關鍵。對抗膝退化就要維持健康的飲食及生活模式，保持適中的體重、規律訓練大腿和臀部肌力，以及避免突然增加過多運動量。
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