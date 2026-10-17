膝痛未必只關老化事 4種易吃過量地雷食物 加重關節負擔難消痛

含糖飲料和精緻甜食：汽水、蛋糕、糖果確實是很療癒的comfort food，但就添加了大量糖分，飽感又低，容易令人不知不覺吃多了，累積大量熱量，長期可能增加肥胖及代謝問題的風險，而體重增加自然會膝蓋和髖關節的壓力。