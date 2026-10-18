對住電腦一日 收工4個訓練預防關節繃緊勞損

每天對著電腦工作，放工時難免頸梗膊痛、腰痛，其實每天只需要約10分鐘，做一做以下4個伸展，便可有效動一動日間少用到的關節和肌肉，避免長久累積勞損及體態變差。

大腿後側與坐骨神經動態拉伸 這動作可以緩解久坐導致的大腿後側及下肢繃緊感，以及紓緩坐骨神經痛。 仰躺、雙腳屈膝，將一腳抬起並用雙手抱住大腿後側。 慢慢將膝蓋伸直帶動小腿向上，直到腿後側出現拉扯感，即彎曲還原。 慢伸慢回，單腳進行10至15次，換腳再做。 過程中避免停留繃緊點強拉，若出現麻或刺痛應立即停止。

大腿後側與坐骨神經動態拉伸

大腿前側髖屈肌動態拉伸 髖屈肌因長期坐姿容易處於縮的短狀態，造成骨盆前傾問題。此動作可伸展髖屈肌，作出預防。 採用半跪姿，前腳踩穩、後腳跪地，保持骨盆朝前。 將骨盆與上身一同緩慢往前移動，感覺後腳大腿前側伸展後，再退回原位。 每邊腳來回做10次。 進階：前移時可將後腳同側的手臂舉高並微向對側側彎，增加側邊伸展幅度 。

大腿前側髖屈肌動態拉伸

肩膀上舉與毛巾活動 因為打字、用滑鼠，肩關節長期停留在身體前方，此動作可以鬆解肩關節。 雙手握住長毛巾兩端(寬度略寬於肩)。 雙手保持自然打直，緩慢向上舉過頭頂。 若活動度允許，可繼續向後方繞轉；到盡頭後即原路返放。過程保持肋骨不外翻、腰部不拱起，兩臂同步移動。 慢舉慢放，重複15次。

肩膀上舉與毛巾活動

左右側身蹲 日常久坐，髖關節極少向側向打開活動，此動作有助維持活動範圍。 雙腳站寬於肩膀、腳尖微朝外，必要時可扶桌椅。 將重心移至一側並屈膝下蹲，臀部往後下坐，另一腳保持伸直以伸展大腿內側。 感受伸展後推回中間，再換邊進行。 左右交替下蹲，共進行10次。

左右側身蹲