誤將自大當自信而不自知？心理學家揭示2大特徵　5點了解一個人是否真自信

工作成就、外貌、體態、伴侶、汽車或房子等外在條件，常被認為與自尊心和安全感有關。Franco心理學家提醒，過去曾有研究顯示，減重或工作上的成就均與提升自尊無關。換言之，一個人可能外貌亮眼又事業有成，內心仍可能缺乏安全感。她表示，可從以下5大面向觀察一個人是否真正自信、有安全感：

顧慮他人的感受：有安全感的人通常會認為自己與他人都值得被尊重，也會同理他人的需求。例如，即使因為忙碌無法參加朋友的生日聚會，也會在意朋友可能的失落感，並透過送禮等方式表達關心。

能調節自己的情緒：有安全感的人通常具備較好的情緒調節能力，較不容易因一時的情緒反應對他人發脾氣或刻意疏離。研究也發現，較高的安全感與較多正向情緒有關，情緒起伏較穩定的狀態也可能讓身邊的人感到安心。

真實表達自我：有些人可能會不斷問自己「我夠不夠好」，若是能理解自己不可能、也不需要得到所有人的喜愛，亦對建立自信有所幫助。Franco心理學家觀察到，部分有自信的人相對不會為了迎合他人而不斷改變自己，也較能保有自己的風格與喜好。

願意承認自己犯錯：Franco心理學家解釋，自信會讓人知道「犯錯」不等於羞恥，也因此相對較坦誠自己的不足之處，也願意為自己的行為對他人造成的影響負責。