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出版：2026-Oct-17 17:30
更新：2026-Oct-17 17:30

誤將自大當自信而不自知？心理學家揭示2大特徵 5點了解一個人是否真自信

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誤將自大當自信而不自知？心理學家揭示2大特徵　5點了解一個人是否真自信

承認並接納自己正在經歷的情緒，即使感到焦慮、憤怒或內心脆弱，仍然能對自己保持肯定，亦是自信的一種體現。

總愛談論自己的成就、喜歡成為眾人的目光焦點，有些人看起來對自己充滿信心，但仔細觀察後卻可能會發現，他們對待他人的態度並不友善，容易生氣、向他人展現敵意，人際關係其實不太好。美國馬里蘭大學榮譽學院教授Marisa G. Franco心理學家日前於外媒CNBC撰文表示，長年致力於自我價值相關研究後，她發現，有些人可能只是透過誇耀自己、貶低他人來掩飾內在的不安全感，但卻會被旁人誤認為是自信的人。她在個人新書《Worth: The New Science of Self-Esteem and Secure Attachment》中整理出「自負」的2個常見表現，以及真正自信、有安全感的人常有的5項特徵，幫助人們從互動過程中看出兩種人的差異。

自大不等於自信！常有2表現 內心可能暗藏不安全感

Franco心理學家表示，若對方常見有以下2種表現，代表這個人可能較為自負：

  1. 常常想成為眾人矚目的焦點：展現自信不代表要支配他人。有些人之所以會渴望成為眾人矚目的中心，可能是因為內心缺乏安全感，試圖透過吸引他人的注意力來作為彌補。他們把社交場合視為展現自己、贏得他人好感的機會，但目的並不是為了與人建立連結。

  2. 表現出「自己高人一等」的態度：部分內在缺乏安全感、較為自負的人，可能會尊重那些與自己社會地位相近的人，面對地位較低者則表現出不同態度。若習慣以地位的高低來看待他人，也反映出其內心可能存在不安全感。

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從日常互動5面向　觀察一個人是否真正自信

工作成就、外貌、體態、伴侶、汽車或房子等外在條件，常被認為與自尊心和安全感有關。Franco心理學家提醒，過去曾有研究顯示，減重或工作上的成就均與提升自尊無關。換言之，一個人可能外貌亮眼又事業有成，內心仍可能缺乏安全感。她表示，可從以下5大面向觀察一個人是否真正自信、有安全感：

  1. 顧慮他人的感受：有安全感的人通常會認為自己與他人都值得被尊重，也會同理他人的需求。例如，即使因為忙碌無法參加朋友的生日聚會，也會在意朋友可能的失落感，並透過送禮等方式表達關心。

  2. 能調節自己的情緒：有安全感的人通常具備較好的情緒調節能力，較不容易因一時的情緒反應對他人發脾氣或刻意疏離。研究也發現，較高的安全感與較多正向情緒有關，情緒起伏較穩定的狀態也可能讓身邊的人感到安心。

  3. 真實表達自我：有些人可能會不斷問自己「我夠不夠好」，若是能理解自己不可能、也不需要得到所有人的喜愛，亦對建立自信有所幫助。Franco心理學家觀察到，部分有自信的人相對不會為了迎合他人而不斷改變自己，也較能保有自己的風格與喜好。

  4. 願意承認自己犯錯：Franco心理學家解釋，自信會讓人知道「犯錯」不等於羞恥，也因此相對較坦誠自己的不足之處，也願意為自己的行為對他人造成的影響負責。

  5. 能承認自己也會感到不安：Franco心理學家表示，擁有安全感不代表一個人要永遠強大、內心沒有絲毫動搖，應理解情緒只是感受，不必責備自己。承認並接納自己正在經歷的情緒，即使感到焦慮、憤怒或內心脆弱，仍然能對自己保持肯定，亦是自信的一種體現。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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