8旬長者頸部腫塊多如「成抽提子」　鼻咽驗無癌細胞竟仍確診鼻咽癌

脖子若出現無痛、無法移動的腫塊，其危險性反而比疼痛性腫塊更高；提醒如果伴隨反覆流鼻血、單側耳鳴、鼻塞或聽力下降等警訊，應盡速就醫。

一名有50年煙齡的80歲陳姓阿公，約在一年前，摸到自己的右脖子有一小塊腫塊，隨後轉移至左脖，並增加至10多顆，頸部猶如掛了「一抽提子」。由於腫塊不痛不癢，阿公並未即時就醫，直到後來出現雙腳水腫、身體虛弱且無法站立，後來才確診為第四期鼻咽癌。衛福部彰化醫院耳鼻喉科醫生許嘉方提醒，若身上出現無痛頸部腫塊，要特別提高警覺。

鼻咽找不到癌細胞 正子攝影揪出淋巴結轉移

許嘉方醫生表示，患者當時雖在鼻咽內視鏡及病理切片中，都未發現癌細胞，但進一步透過正電子電腦掃描，揪出後咽部出現淋巴結腫瘤，頸部淋巴結病理檢驗也呈現鼻咽癌細胞特性，最後才確診為第四期鼻咽癌，且癌細胞已轉移至淋巴結。後續陳阿公接受了化學治療及放射線治療，病情目前已獲得控制。

鼻咽癌易轉移頸部淋巴結 無痛腫塊成常見警號

許嘉方醫生指出，鼻咽癌原發位置位於鼻腔後方、喉嚨交界處，癌細胞容易轉移至頸部淋巴結，因此部分罹癌患者，都不是先出現鼻咽症狀，而是因摸到脖子腫塊才就醫。這名患者有50年吸吸煙史，起初因腫塊不痛不癢，導致延後就醫，後來才發現癌細胞已轉移至淋巴結，增加診斷難度。