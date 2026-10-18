秋冬降溫！醫生：眼睛乾澀、流淚　或是「乾眼」出事

45歲的陳小姐平時長時間使用電腦，近半年經常覺得眼睛有異物感、畏光，甚至不時「不自主流眼淚」。原以為只是眼睛太乾，她自行購買多款眼藥水頻繁使用，症狀卻始終沒有改善。亞東醫院眼角膜科主任蔡紫筠醫生指出，患者直到接受乾眼篩檢並進一步就醫，才發現問題不只是「缺水」，而是瞼板腺阻塞導致的缺油型(蒸發型)乾眼症。

「乾眼」秋冬季節降溫更加明顯

亞東醫院眼科部何威廷醫生表示，乾眼症相當常見，且有逐漸年輕化的趨勢。亞東醫院研究也發現，氣溫降低時，乾眼相關症狀往往更加明顯，因此進入秋冬季節後，若出現眼睛乾澀、異物感、畏光或反覆流淚等情況，應多加留意，症狀持續未改善時，建議尋求眼科專業評估。

長時間用眼乾澀、痠、畏光 乾癢時不要一直揉眼

蔡紫筠醫生提到，不少人常眼睛乾乾的，卻又一直流眼淚。尤其每天一早睜開眼睛滑手機，上班盯著電腦，下班後又繼續追劇，長時間用眼下來，眼睛乾澀、痠、畏光，甚至忍不住一直揉眼睛，很多人總覺得休息一下就好，但這些日常的小小不舒服，都可能與乾眼症有關。