秋冬降溫！醫生：眼睛乾澀、流淚　或是「乾眼」出事

45歲的陳小姐平時長時間使用電腦，近半年經常覺得眼睛有異物感、畏光，甚至不時「不自主流眼淚」。原以為只是眼睛太乾，她自行購買多款眼藥水頻繁使用，症狀卻始終沒有改善。亞東醫院眼角膜科主任蔡紫筠醫生指出，患者直到接受乾眼篩檢並進一步就醫，才發現問題不只是「缺水」，而是瞼板腺阻塞導致的缺油型(蒸發型)乾眼症。
「乾眼」秋冬季節降溫更加明顯
亞東醫院眼科部何威廷醫生表示，乾眼症相當常見，且有逐漸年輕化的趨勢。亞東醫院研究也發現，氣溫降低時，乾眼相關症狀往往更加明顯，因此進入秋冬季節後，若出現眼睛乾澀、異物感、畏光或反覆流淚等情況，應多加留意，症狀持續未改善時，建議尋求眼科專業評估。
長時間用眼乾澀、痠、畏光 乾癢時不要一直揉眼
蔡紫筠醫生提到，不少人常眼睛乾乾的，卻又一直流眼淚。尤其每天一早睜開眼睛滑手機，上班盯著電腦，下班後又繼續追劇，長時間用眼下來，眼睛乾澀、痠、畏光，甚至忍不住一直揉眼睛，很多人總覺得休息一下就好，但這些日常的小小不舒服，都可能與乾眼症有關。
乾眼症的成因多 眼乾不一定是水不夠
乾眼症的成因很多，除了淚液分泌不足，也可能是瞼板腺功能異常，導致淚液中的油脂不足、蒸發速度加快。尤其長時間使用手機、電腦時，眨眼次數容易減少，更可能讓乾眼症狀加劇。因此，眼睛乾不一定只是「水不夠」，找出造成乾眼的原因，才能選擇合適的治療方式。
部分近視者「激光手術」乾眼症狀隨治療與護理改善
對於近視族關心的雷射手術，麥令琴醫生說明，LASIK、SMILE等屈光手術後，角膜神經會受到暫時性影響，加上術後發炎反應，部分患者可能出現乾眼症狀。不過，多數患者經過適當護理與治療後，隨著角膜神經逐步恢復，乾眼症狀也會逐漸改善，約3至6個月可緩解。因此，接受手術前應先進行完整評估，術後也應依醫囑定期覆診追蹤。
三招乾眼保養重點 熱敷、人工淚液加清潔
除了術後照護，平時的眼睛保養也不能少。吳宛霖醫生分享3個乾眼保養重點，建議大眾從生活習慣做起：
適度熱敷保養：每日1至2次、每次10至20分鐘，水溫約40至45度，搭配完整眨眼。
人工淚液選擇：若需頻繁使用，可選擇不含防腐劑的單次包裝，減少眼表刺激。
注意眼周清潔：注意眼周及彩妝清潔，維持眼瞼衛生，避免蠕形蟎蟲孳生及眼瞼發炎。
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