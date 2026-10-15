鼻敏感解決方法｜轉季鼻敏感一瞓醒狂打乞嚏 紙巾不離身 營養師教食10種食物抗敏感

一轉季就鼻敏感怎樣好？每逢天氣轉變，氣溫和濕度忽冷忽熱，鼻敏感就會悄悄惡化。不少患者在這段時間，都飽受打噴嚏、流鼻水和鼻癢的連環折磨。想拯救飽受摧殘的鼻子？有營養師指出，關鍵就在於「飲食調理」！只要在日常飲食中聰明加入10種抗敏食物，就能有效幫助身體對抗過敏；同時也要小心避開3種地雷食物，以免讓敏感症狀雪上加霜！

鼻敏感解決方法｜10種食物抗敏感 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，過敏不代表免疫力太低，反而是免疫系統對某些過敏原反應過度。她建議，鼻塞時不用急買一堆補品，若想照顧鼻敏感，日常飲食建議： 1. 輪流食蔬果 食物例子：綠葉菜、番茄、蘋果、番石榴、奇異果

輪流放進每日餐盤，攝取不同維生素、植化素與膳食纖維。重點是長期均衡，不是一吃就見效。 2. 吃夠蛋白質 食物例子：豆、魚、蛋、肉適量搭配，再加上適量堅果

讓營養來源更多元。

3. 益生菌別當成救命仙丹 食物例子：無糖乳酪、乳酸飲品

可以是日常飲食的一部分，但益生菌對過敏的研究結果並不一致，效果會受菌株、產品與個人狀況影響，不是菌數愈多就一定愈有效。 4. 不要把甜食、加工零食取代正餐 把胃留一點位置給原型食物。也不用因為鼻敏感就把蛋、奶、海鮮通通列入黑名單，要避開的是自己確認會過敏的食物，不是別人說「這個很毒」就全部戒掉。 營養師高敏敏指出，此外，飲食注意了後，居家清潔、減少接觸過敏原也要一起做。若嚴重鼻塞、流鼻水已經影響睡眠和生活，記得就醫評估，配合飲食與生活多管齊下。