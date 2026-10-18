心臟衰竭與癌症有關聯？醫生揭共同風險因素 小心慢性發炎、代謝異常徵狀

心臟衰竭長期以來，被視為心血管系統即將走向終點的表現，臨床焦點多集中於呼吸困難、水腫及死亡率等問題。但國泰綜合醫院心血管中心醫生郭志東指出，心衰竭不只是心臟問題，更是一種影響全身的慢性發炎與代謝失衡狀態。多項大型世代研究也發現，心衰竭患者追蹤期間，新發癌症比例較一般族群高，常見包括肺癌、大腸癌、肝膽胰癌及血液腫瘤等；但心衰竭與癌症之間的關聯，背後涉及多重因素，不能直接解讀為心衰竭會導致癌症。

心衰竭伴慢性發炎 多重危險因子提高癌症風險 郭志東醫生表示，部分研究在校正年齡、吸煙、糖尿病及肥胖等因素後，兩者關聯仍存在，可能與心衰竭長期處於低度慢性發炎、神經荷爾蒙活化、免疫失衡，以及腸道菌相與代謝異常有關。 郭志東醫生舉例，像是TNF-α、IL-1、IL-6、CRP等發炎介質長期升高，可能影響細胞增殖及腫瘤微環境；此外，心衰竭患者常合併高齡、吸煙、肥胖、糖尿病、缺乏運動、慢性腎病及不健康飲食等因素，這些問題本身，也是造成癌症風險因素。

心衰竭患者留意非典型症狀 異常體重下降、貧血別忽視 郭志東醫生提醒，心衰竭患者若出現不明原因體重下降、貧血、食慾下降、夜間盜汗，或疲倦程度明顯超出原本狀況，不該直接就歸因於心臟衰竭，應就醫請醫生評估是否存在其他疾病。另外，高齡及多重共病患者也應依年齡、性別與個人風險，持續接受大腸癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌等適當篩查。

心衰竭與癌症關聯待研究 戒煙控重、管理代謝可降風險 另外，郭志東醫生也提到，若心衰竭患者後續罹患癌症，化療、標靶及免疫治療部分，可能影響心臟功能，因此治療過程需同步評估心臟狀況。他表示，目前仍需更多研究釐清，心衰竭與癌症的直接關係，以及不同類型心衰竭、藥物與癌症風險之間的關聯。同時，透過戒菸、體重控制、運動訓練與糖脂代謝管理積極控制風險因素，並在必要時搭配跨專科整合護理，以維護自身健康。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】