私密處感染｜30歲女私密處紅腫痛羞於求醫險死 醫生揭6大私密處症狀須及時求醫

私密處出現問題時卻尷尬得不敢求醫？有醫生分享一宗案例指，一名30歲女子私密處出現痕癢、疼痛及紅腫症狀，卻因羞於求醫而盲目忍耐。隨後病情急速惡化，就醫時已演變成罹患致命率極高的「壞死性筋膜炎」，最終被送入深切治療部搶救才撿回一命。醫生提醒，女性應時刻留意自身健康，若私密處出現6大核心症狀，切勿因害羞而拖延，應立即尋求專業醫療協助。

私密處感染｜甚麼是壞死性筋膜炎？ 黃醫生解釋指，感染已不止停留在皮膚表面，而是沿皮下組織與筋膜迅速擴散。她很快出現敗血症及血壓下降，必須立即使用抗生素，並接受緊急手術，將所有壞死組織切除。首次手術後仍不足夠，後來又接受多次清創手術，並在深切治療部與死神搏鬥。 發生於會陰、生殖器或肛門周圍的壞死性筋膜炎，亦稱福尼爾壞疽。雖較常見於男性，但女性同樣可能發生，且可能因位置隱密、羞於求診，延誤至病情十分嚴重才被發現。

私密處感染｜6大私密處症狀須及時求醫 黃醫生表示，皮膚表面可能只有一小片紅腫，深層組織卻已大範圍壞死。當局部疼痛遠比外觀嚴重，或紅腫在數小時至一兩天內快速擴大，便不應再視作普通毛囊炎。若會陰或私密部位出現以下情況，請立即前往急症室： 疼痛劇烈，甚至痛得不成比例 紅腫範圍迅速擴大 發燒、畏寒、噁心或全身無力 皮膚變紫、變黑或起水泡 出現膿液、惡臭，或摸起來有氣泡感 心跳加速、呼吸急促、意識模糊 私密處感染｜7類人最高危

以下族群會更高風險： 糖尿病患者

肥胖人士

免疫力低

腎病

肝病

癌症患者

近期曾有會陰傷口、膿腫或手術者 壞死性筋膜炎進展迅速，需立即住院，以靜脈抗生素及手術清除壞死組織；僅靠塗藥、服止痛藥或口服抗生素，往往不足以阻止感染。醫生提醒，求醫時的一時尷尬，遠比不上延誤治療後所付出的代價。私密處紅腫疼痛毋須羞恥，真正危險的是因不好意思而錯過救命時間。