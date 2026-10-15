私密處感染｜30歲女私密處紅腫痛羞於求醫險死 醫生揭6大私密處症狀須及時求醫

私密處出現問題時卻尷尬得不敢求醫？有醫生分享一宗案例指，一名30歲女子私密處出現痕癢、疼痛及紅腫症狀，卻因羞於求醫而盲目忍耐。隨後病情急速惡化，就醫時已演變成罹患致命率極高的「壞死性筋膜炎」，最終被送入深切治療部搶救才撿回一命。醫生提醒，女性應時刻留意自身健康，若私密處出現6大核心症狀，切勿因害羞而拖延，應立即尋求專業醫療協助。
私密處感染｜30歲女私密處紅腫痛羞於求醫險死
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名女子本身患有糖尿病，初時只覺私密部位輕微疼痛，走路及坐下時略感不適。洗澡時摸到會陰附近似有腫脹，皮膚微微發紅。她以為只是摩擦、毛囊炎或普通「皮膚膿腫」。家人勸她求醫，她卻一直拒絕，表示那個地方怎麼給人看？並以為再等兩天，應該自己會消退。
豈料翌日紅腫範圍擴大，疼痛加劇。雖外觀看似不太嚴重，深處卻如被火燒、被刀割。她開始發冷、發燒、全身無力，但仍因害羞只服止痛藥，在家忍耐。至第三天，她已痛得無法行走。會陰皮膚逐漸轉為暗紅，接着出現紫黑色斑塊，並伴有異味。家人發現她精神恍惚、呼吸急促，立即召喚救護車送往急症室。經檢查後，醫生面色凝重地告知家屬指這不是普通皮膚感染，而是已發展為壞死性筋膜炎。
私密處感染｜甚麼是壞死性筋膜炎？
黃醫生解釋指，感染已不止停留在皮膚表面，而是沿皮下組織與筋膜迅速擴散。她很快出現敗血症及血壓下降，必須立即使用抗生素，並接受緊急手術，將所有壞死組織切除。首次手術後仍不足夠，後來又接受多次清創手術，並在深切治療部與死神搏鬥。
發生於會陰、生殖器或肛門周圍的壞死性筋膜炎，亦稱福尼爾壞疽。雖較常見於男性，但女性同樣可能發生，且可能因位置隱密、羞於求診，延誤至病情十分嚴重才被發現。
私密處感染｜6大私密處症狀須及時求醫
黃醫生表示，皮膚表面可能只有一小片紅腫，深層組織卻已大範圍壞死。當局部疼痛遠比外觀嚴重，或紅腫在數小時至一兩天內快速擴大，便不應再視作普通毛囊炎。若會陰或私密部位出現以下情況，請立即前往急症室：
疼痛劇烈，甚至痛得不成比例
紅腫範圍迅速擴大
發燒、畏寒、噁心或全身無力
皮膚變紫、變黑或起水泡
出現膿液、惡臭，或摸起來有氣泡感
心跳加速、呼吸急促、意識模糊
私密處感染｜7類人最高危
以下族群會更高風險：
糖尿病患者
肥胖人士
免疫力低
腎病
肝病
癌症患者
近期曾有會陰傷口、膿腫或手術者
壞死性筋膜炎進展迅速，需立即住院，以靜脈抗生素及手術清除壞死組織；僅靠塗藥、服止痛藥或口服抗生素，往往不足以阻止感染。醫生提醒，求醫時的一時尷尬，遠比不上延誤治療後所付出的代價。私密處紅腫疼痛毋須羞恥，真正危險的是因不好意思而錯過救命時間。