胰臟癌標靶治療 存活期倍增

胰臟癌被稱為「癌王」，因為它的整體死亡率極高，病人確診後5年存活率通常低於10%至13%。若能在早期發現，對病情控制會較理想，而最近也有新藥能延長患者的存活期，並減低死亡風險。 臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，胰臟是一個長形的器官，在醫學上分為胰頭、胰體、胰尾3部分，「胰頭附近就是十二指腸，而十二指腸連接膽管。胰臟癌在早期一般沒有病徵，至於腫瘤發展下去會有甚麼病徵，關鍵是腫瘤位置。例如腫瘤在胰頭，有機會擠壓十二指腸甚至壓逼膽管的出口，導致膽管閉塞，膽汁無法順利排進十二指腸，繼而膽汁倒流回肝臟，令到病人出現黃疸症狀，包括眼白變成檸檬黃色，皮膚也會變黃。」而腫瘤若在胰體或胰尾，就較少出現黃疸症狀，倒有可能在腹部摸到硬塊和有飽滯的感覺。

肥胖吸煙酗酒風險高 胰臟癌雖然較難在早期發現，其實成因也非無跡可尋。李兆康指出，「其實大部分癌症，都是因為正常細胞出現變異，令細胞不正常地生長而形成。而胰臟癌暫時未發現有相關的致病基因，但有些日常生活習慣卻可能有關。例如我們看見胰臟癌病人很多時有吸煙習慣，或是較肥胖。此外，還有一類胰臟癌病人較常見，就是慢性胰臟發炎者，有可能因為長期發炎而導致胰臟癌病變。肥胖、飲酒尤其長期酗酒，都有機會引致胰臟發炎，亦即間接增加胰臟癌的風險。」

術後輔助治療減復發 治療胰臟癌，現時首選是手術切除，只要經腫瘤科和外科醫生評估認為適合切除，有機會達到根治。但現實是，大約八成胰臟癌患者確診時已屬於晚期，腫瘤已出現擴散，並不能單靠手術根治，要由腫瘤科醫生作進一步治療。「適合手術切除的胰臟癌，很多時會在手術時發現周邊的淋巴已出現轉移，這情況下會建議病人考慮做一段時間的術後化療，希望可以減低復發的風險。甚至手術後發現切除位置殘留癌細胞，也會建議做術後的輔助放射治療，目的同樣是減低復發風險。」李兆康補充。

延長一倍存活期 近年不少癌症已廣泛應用標靶藥、免疫治療藥物，但胰臟癌在這方面發展較慢，暫時用得最多的藥物仍是傳統化療藥物。最近終於有好消息，胰臟癌有新的口服標靶新藥 Daraxonrasib (RMC-6236)，暫時所知，這藥物在第三期臨床試驗中成功讓晚期胰臟癌患者的存活期延長接近一倍，死亡風險則降低60%。 「以上只是初步數據，還要等候更多數據確立新藥的安全性和有效性，才會正式在病人身上應用。」李兆康表示，「但暫時所見可將存活中位數延長一倍，已屬於踏前一大步，有望未來為晚期胰臟癌病人帶來更好的治療效果。」