【護心要及早!】頭暈心翳勿忽視 過半港人血管未老先衰

香港雖是全球長壽地方之一，但血管年齡卻竟然常見未老先衰的狀況？據調查所指，40歲以上的港人半數人的血管較實驗年齡超出六歲。更誇張的是在同年齡組別中，有三成人的血管更超齡十年或以上^1。這種急速老化讓心血管危機大增。老化的血管猶如體內的隱形計時炸彈，隨時可能引發嚴重問題，但早期徵兆經常被忽略，一旦出現頭暈、心翳等症狀，往往已步入嚴重階段。 4大經常忽略的心血管警號 1. 睡眠質素下降

香港人壓力大又經常熬夜，睡眠質素差的情況雖然普遍，但亦可能與心臟健康息息相關，當血流不足，神經傳導物質分泌減少會令人難以放鬆，率先影響睡眠。

2. 出現嚴重黑眼圈

經常睡眠不足，最先看見的就是嚴重黑眼圈，但千萬別誤會只是睡眠不足所致。眼周有大量微細血管，當血管老化，血液流速變慢，就會漸漸形成嚴重的黑眼圈。 3. 下肢容易冰冷

手腳冰冷經常會被認為是氣血不足，但除了要留意溫度改變或血氣不足以外，更需要留意是否只有一側明顯較冷，而且小腿有顏色改變，就有機會代表下肢血流受影響。 4. 專注力或記憶力等認知減退

認知能力減退多數與年長有關，但同時亦是血管老化症狀之一。腦部血流量不足，導致思考、記憶等認知功能有所減退。

上述症狀極易被忽略，若同時出現，就應加倍留意身體狀況。

心血管御守 力助擺脫心血管危機 面對心血管問題迫在眼前，不少人會選擇靠運動和改善飲食習慣，期望能夠在短時間內逆轉血管老化問題。但血管內的廢物堆聚多年，只單靠一時三刻改變生活習慣或許比較難以堅持，而且亦難以徹底清除。 要擺脫心血管危機，「Revive 維再生 血暢通」是最強心血管御守。配方採用高濃度「納豆激酶」和日本獲獎成分「米糠酵素」。產品有助清走血管積聚廢物，淨化血管令血管更年輕。

最強溶解血管廢物成分 -「納豆激酶」 在納豆發酵過程中會產生一種名為「納豆激酶」的酵素。此成分具有極強的溶解能力，能有效溶解積聚於血管內的廢物。經科研證實^2，服用後2小時，血管廢物活性開始下降；而6小時後，廢物逐步溶解；到了12小時，更能夠溶解超過50%的血管廢物。另一項臨床研究亦指出^3，每日補充2000FU^4的納豆激酶，持續8週能顯著改善心血管指數，為維持心血管健康提供多重防護支持。

日本得獎成分 Actibody RB米糠酵素 全方位改善心血管指數 除納豆激酶外，「Revive 維再生 血暢通」配方特別添加日本得獎成分Actibody RB米糠酵素。米糠作為糙米的最外層，蘊含豐富維他命及礦物質，不但有助促進腸道健康、改善心血管健康，更能協助維持及穩定身體各項指數水平，對抗「三高」威脅。經過臨床實證，只需12星期便有效降醇^5,6及有效減少壞脂肪水平^5,6，由內而外打好健康基礎。

Revive 維再生 血暢通 – 全面拆解心血管危機 「Revive 維再生 血暢通」每盒含有高達60,000FU^4的高濃度納豆激酶，配合米糠酵素，更能發揮協同作用，有效協助降醇、降脂、降醣^5,6。此外，配方更以生物技術去除納豆內的維他命K及嘌呤，即使受尿酸困擾的人士，同樣適合服用，全方位守護血管暢通。

＞＞＞撳入了解更多＜＜＜ 銷售點︰萬寧門市及 Revive 官網 查詢熱線︰3997 0506 ^1. 「關心您的心」- 港人血管硬度及血管年齡研究 ^2. Weng, Y., Yao, J., Sparks, S. and Wang, K, 2017, Nattokinase: An Oral Antithrombotic Agent for the Prevention of Cardiovascular Disease. International Journal of Molecular Sciences, 18(3), p.523. ^3. Universidade Federal Fluminense Effects of Nattokinase on Inflammation and Cardiovascular Risk Markers in Patients with Dyslipidemia; Clinical Trial Registration NCT06183307; clinicaltrials.gov. [(accessed on 27 April 2024)]; 2024 Available online: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06183307. ^4. 納豆激酶以纖維蛋白溶解單位(Fibrinolysis Units, FU)衡量 ^5. 米ぬか発酵物含有食品の検証の減少効果 (2023)、薬理と治療、第51巻第6号、831-840頁 ^6. 米ぬか発酵物の検証 (2022)、薬理と治療、第50巻第5号、796頁