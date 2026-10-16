【健康專訪】瘦身神藥背後的代價 專訪拆解減肥針原理、健康副作用與「減肥針臉」危機

近年俗稱「減肥針」的腸促胰素類似物風靡全球，由好萊塢明星到本地愛美一族，不少人視之為不必挨餓的瘦身捷徑。然而，減肥針原本是針對肥胖症及二型糖尿病患者的處方藥物，旨在為嚴重健康風險患者控制血糖與體重，絕非單純的「美容減肥產品」。隨著不少非肥胖人士盲目跟風，相關的副作用與隱患亦陸續浮出水面，甚至出現「未變靚，先變老」的美容危機。今期《am730》特別邀請到呂傲研醫生，為大家深入拆解減肥針，以及使用的注意事項。

呂傲研醫生

三大藥理機制 打造「飽腹感」 到底減肥針如何做到「無痛減重」？呂醫生表示，減肥針在醫學上主要適用於體重指數（BMI>27）的肥胖症患者、併發高血糖或三高問題的二型糖尿病患者；對於一般體重正常（BMI<27）、僅想修飾局部身材的人而言，其實並不屬於臨床建議的使用對象。 市面上的減肥針主要透過模擬人體內的腸道荷爾蒙（如GLP-1），向身體發出不餓的訊號，其核心原理可分為三大方向： ● 延緩胃部排空：食物進入胃部後，藥物會大幅減慢胃部蠕動，延長食物停留的時間，令人輕易產生並維持飽腹感。

● 抑制大腦食慾：藥物成分能穿透血腦屏障，直接作用於大腦的中樞神經，抑制對食物（尤其是高糖高脂食物）的渴望。 ● 促進胰島素分泌：在進食後刺激胰島素釋放並抑制高血糖素，有效穩定血糖，減少因血糖驟升驟降而引發的暴飲暴食。

腸胃不適普遍、脫髮問題，停藥恐面臨「反彈」 雖然可以幫助減重，但呂醫生提醒，臨床上絕大多數使用者都會經歷不同程度的腸胃適應期。「最常見的副作用包括反胃、嘔吐、腹瀉、嚴重便秘及胃脹氣。因為胃腸蠕動被強制慢下來，食物積聚在胃部過久，自然容易引發消化不良與噁心感。」

更值得留意的是，對於愛美一族這種減重方式比較「治標不治本」。呂醫生直言：「對於愛美一族，減肥針並非改變你的新陳代謝率，而只是用藥物強行壓制食慾。一旦停藥，大腦和胃部的 抑制解除，胃口往往會迅速恢復。如果在使用藥物期間沒有建立良好的飲食與運動習慣，體重反彈的速度快。」 減肥變「衰老」？ 揭開「Ozempic Face」三大老化成因 除了體內的腸胃負擔，不少求美者最震驚的，莫過於鏡子裏的自己突然變得老化。外國將這種瘦下來卻顯得極度憔悴、皮膚鬆弛的現象稱為 「Ozempic Face」（減肥針臉），連不少荷里活明星都面臨這個問題。

呂醫生解析，這種「突然老了10幾年」的視覺衝擊，主要由以下三大因素造成： 1. 深淺層臉部脂肪墊快速萎縮 人類面部是由多個結構精密的脂肪墊（Fat Pads）如磚塊般支撐起輪廓。短時間內全身極速甩脂，面部深層與淺層脂肪墊會首當其衝迅速萎縮。當深層脂肪墊失去體積，蘋 果肌失去支撐而向下塌陷，太陽穴（顳窩）與眼窩下方會出現明顯凹陷，顴骨顯得異常突出，整張臉由原本飽滿的「倒三角形」變成憔悴凹陷的「老態骨感」。 2. 膠原蛋白流失加劇

最新醫學研究，打左減肥針後，除左體內脂肪、面部脂肪之外，原來連直接影響皮膚內的細胞機制都會接受到減肥針GLP-1的信號影響，加速皮膚組織層面的衰老，無法充分刺激纖維母細胞產生膠原蛋白和彈性蛋白，損害皮膚的結構完整性和彈性。 而且減肥針大幅壓抑食慾，使用者每日熱量與優質蛋白質攝取量嚴重不足。身體在極度缺糧的情況下，會優先將有限的營養供應給重要器官，從而暫停面部肌膚的修復機制。缺乏蛋白質與微量元素作為原料，真皮層內的膠原蛋白（Collagen）及彈性蛋白（Elastin）合成率大幅飆降，加上舊有膠原加速流失，肌膚失去密度與支撐，頓時變得乾枯、無光澤且滿布細紋。

3. 皮膚組織彈性收縮速度跟不上甩脂速度 正常生理減重，皮膚有足夠時間透過自我調節來慢慢適應體積變化。然而，注射減肥針往往帶來「崖式暴瘦」，皮下脂肪在短短數周內迅速消失，但皮膚的網狀彈性纖維根本來不及收縮。失去脂肪填充的皮膚就像被吹脹後瞬間放氣的氣球，形成大量鬆弛褶皺，令原本隱隱約約的法令紋、木偶紋以及下巴兩側的「Jowls」（下顎線鬆弛肉）一夕之間全部深層化。 水貨亂象叢生 無衛生署標籤風險極高 值得注意的是，隨著減肥針需求大增，市面上充斥著不少未經註冊的水貨甚至假貨。減肥針屬於生物製劑，運輸過程必須嚴格遵循冷鏈（2°C-8°C）儲存；水貨往往來源不明、缺乏監管，運輸期間極易因溫控失效而導致藥物變質，盲目施打恐引發嚴重過敏或細菌感染。市民切勿經網購或非正規渠道私下購買，並認清包裝上是否印有香港衛生署藥物註冊編號（如「HK-XXXXX」），以保障個人安全。

醫學建議：切忌盲目跟風 應由醫生全面評估 呂醫生重申，減肥針終究是醫療用藥，如果不屬於重度肥胖，只是想改善局部線條或維持年輕體態，盲目注射減肥針反而可能「賠了夫人又折兵」。若真的考慮進行任何減重療程，必須先經專業醫生評估身體狀況，選擇最適合個人體質的方案，並配合均衡飲食與適量運動，才能瘦得健康又漂亮。若不想承擔全身性處方藥物的副作用或面部凹陷的風險，現代醫美技術也提供了更精準、安全的非入侵性定位局部減脂方案。

（資訊由呂傲研醫生提供）