血壓忽高忽低心情好焦慮 醫生揭示「居家量血壓七大盲點」

許多人進診間看見白袍就緊張，量出數值其實是「白袍症候群」。陳郁志醫生呼籲，客觀反映心血管健康的關鍵，不在診間單次數字，而是執行「722居家血壓量測」。

「醫生，我剛剛在診所量血壓飆到160，我是不是得了嚴重的血管硬化？」不少人在醫院量血壓，看見螢幕數字就心驚膽顫。兼任台灣高血壓學會理事暨公共事務委員會主委的花蓮慈濟醫院心臟內科陳郁志醫生指出，血壓升高確實是血管老化、動脈硬化或鈣化警號，常受環境噪音、情緒與壓力干擾。許多人進診間看見白袍就緊張，量出數值其實是「白袍症候群」。陳郁志醫生呼籲，客觀反映心血管健康的關鍵，不在診間單次數字，而是執行「722居家血壓量測」。

收縮壓超標是警號 年輕族群當心血管老化

陳郁志醫生表示，收縮壓落在120至140mmHg之間，屬於高血壓前期。血壓如同體內血管彈性與阻力的即時儀表板，血管壁因膽固醇沉積、糖尿病糖化損傷或腎功能衰退，提早老化失去彈性，血管阻力變大，血壓會隨之攀升。現代年輕族群，飲食偏重油高鹽，又缺乏運動，增加血管提早硬化風險，建議定期量測血壓，及早揪出隱形危機。

破除單次血壓迷思 居家 722 量測大公開

國際高血壓指引高度重視居家血壓量測，優勢在於能於熟悉放鬆環境下，排除診間嘈雜、候診焦慮誘發的假性高血壓，避免因單次過高而過度用藥，導致病患回家血壓過低，引發頭暈跌倒危險。如何在家量出血壓真實面貌，陳郁志醫生分享722原則：