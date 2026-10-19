血壓忽高忽低心情好焦慮 醫生揭示「居家量血壓七大盲點」

「醫生，我剛剛在診所量血壓飆到160，我是不是得了嚴重的血管硬化？」不少人在醫院量血壓，看見螢幕數字就心驚膽顫。兼任台灣高血壓學會理事暨公共事務委員會主委的花蓮慈濟醫院心臟內科陳郁志醫生指出，血壓升高確實是血管老化、動脈硬化或鈣化警號，常受環境噪音、情緒與壓力干擾。許多人進診間看見白袍就緊張，量出數值其實是「白袍症候群」。陳郁志醫生呼籲，客觀反映心血管健康的關鍵，不在診間單次數字，而是執行「722居家血壓量測」。
收縮壓超標是警號 年輕族群當心血管老化
陳郁志醫生表示，收縮壓落在120至140mmHg之間，屬於高血壓前期。血壓如同體內血管彈性與阻力的即時儀表板，血管壁因膽固醇沉積、糖尿病糖化損傷或腎功能衰退，提早老化失去彈性，血管阻力變大，血壓會隨之攀升。現代年輕族群，飲食偏重油高鹽，又缺乏運動，增加血管提早硬化風險，建議定期量測血壓，及早揪出隱形危機。
破除單次血壓迷思 居家722量測大公開
國際高血壓指引高度重視居家血壓量測，優勢在於能於熟悉放鬆環境下，排除診間嘈雜、候診焦慮誘發的假性高血壓，避免因單次過高而過度用藥，導致病患回家血壓過低，引發頭暈跌倒危險。如何在家量出血壓真實面貌，陳郁志醫生分享722原則：
連續7天量測：最具參考價值的完整血壓趨勢。
每天兩個時段：早晨起床排尿後，未進食服藥前量一次，晚間睡前量一次。
每次量測兩遍：坐定放鬆測量第一次，間隔一分鐘，測第二次取平均值，心律不整或心房顫動者，建議測3次平均。
血壓偏高先別慌張 調整生活型態自然回穩
量到血壓高，不用過度驚慌，這是提醒檢視身體狀態的指標。陳郁志醫生說明，初期偏高可先透過飲食清淡、規律運動、戒煙與體重控制等，生活習慣調整，血管彈性改善後，血壓往往能自然回穩。若血管硬化已成定局，或血壓長期居高不下，必須依醫囑搭配，針對血管硬化的降血壓藥物積極控制，避免引發心肌梗塞、心臟衰竭及腦中風等重大併發症。健康年輕人建議每年至少測量一次血壓，具吸煙、三高等心血管高風險族群，應每3個月至半年定期量測。
居家量測易失真 醫點出七大盲點影響數值
居家量血壓看似簡單，日常細節未注意，常會量出失真數字。陳郁志醫生提醒民眾，量測血壓應注意7大盲點：
未休息急著量測
手臂未與心臟同高
邊量邊講話或滑手機
只量一次就交差
壓脈帶鬆緊與尺寸不合
憋尿或剛吃飽就量
忽略坐姿支撐
長輩起立頭暈發黑 當心姿勢性低血壓風險
陳郁志醫生舉例，手肘懸空或手放太低，只要水平低於心臟一厘米，量測到的血壓數值就會升高。面對高齡化社會，常遇見高血壓與低血壓同時存在的長者。陳郁志醫生解釋，部分高血壓病患，因血管彈性老化、糖尿病自律神經病變，或服用降壓藥、攝護腺用藥、鎮靜劑等多重藥物，坐著量是高血壓，一站起來收縮壓瞬間跌落20mmHg以上或舒張壓掉10mmHg。伴隨頭暈與眼前發黑現象，即為典型的姿勢性低血壓。
起身暈眩切莫強忍 醫籲就診評估兼顧安全
陳郁志醫生叮嚀，長輩起身容易頭暈，切莫強忍硬撐，應立即坐下或就地扶穩。可透過雙腿交叉用力與繃緊肌肉，幫助下肢血液回流心臟，不可隨意自行加吃降壓藥，以免血壓過低引發昏倒、骨折，甚至腦部缺血風險。若懷疑有姿勢性低血壓，就醫時應主動告知醫生，由專業團隊在診間或居家評估，臥姿與立姿血壓變化，量身調整用藥處方，穩定控制高血壓同時兼顧長者行動安全。
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