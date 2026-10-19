換季皮膚乾癢點算好？醫生講解常見原因 保濕、洗澡習慣屬關鍵

夏秋換季期間，隨著氣溫逐漸下降，不少人開始出現皮膚乾燥、搔癢甚至脫皮等情況。皮膚科醫生黃千耀指出，氣溫降低會使皮膚油脂分泌減少，若加上過度清潔、洗澡水溫過高等習慣，都可能加重乾癢症狀，大眾應留意皮膚是否出現泛紅、龜裂等情況，如果不適已影響睡眠或其他日常生活，建議就醫評估。

天氣變冷皮膚出油減少 小腿、手臂容易乾癢 黃千耀醫生表示，皮膚最外層的表皮具有保護作用，而皮膚油脂分泌量與環境溫度有關，天氣炎熱時出油較多，隨著時序入秋、氣溫逐漸下降，油脂分泌也會減少，使皮膚更容易乾燥，原本的保護功能也可能受到影響，進而增加對外界刺激的敏感程度。初期可能只是輕微搔癢，隨著乾燥情況加重，還可能出現泛紅、龜裂及發炎等症狀。 不同身體部位的出油量也有差異，黃千耀醫生指出，其中臉部、頭皮油脂分泌通常較多，手腳則相對較少，因此換季皮膚乾癢通常先從小腿開始，接著可能出現在手臂、腰部等位置。不過，雖然臉部油脂分泌相對較多，但因長時間暴露在外，仍可能受到溫度、濕度等因素影響，尤其本身屬於敏感性肌膚或有酒糟性皮膚問題的人，換季時更易感到不適，另外，經常化妝、卸妝，或出門時臉部長時間受到風吹，也可能增加皮膚負擔。

乾癢與蕁麻疹怎麼分？皮膚外觀、觸感多有差異 不過，換季期間出現皮膚乾癢，原因不盡相同，黃千耀醫生表示，皮膚乾燥若持續加重，可能進一步引發俗稱「冬季癢」的缺脂性皮膚炎，此外，蕁麻疹也是換季時常見的搔癢問題，兩者在皮膚外觀及觸感上有所不同。其中，缺脂性皮膚炎通常伴隨皮膚乾燥、粗糙及脫屑等症狀；蕁麻疹則常出現類似蚊蟲叮咬的隆起腫塊，且位置可能不斷變化，例如原本出現在腿部，之後又出現在腹部或背部，通常不會伴隨明顯的乾燥或脫屑。

換季保濕採小量多次 洗澡水溫不宜過高 至於如何面對換季乾癢，黃千耀醫生建議，乳液可採取「小量多次」的方式使用，不必一次塗得太厚，而是依皮膚乾燥程度調整塗抹頻率，若皮膚有特殊疾病、傷口或嚴重發炎，則建議先諮詢皮膚科醫生。清潔方面，洗臉和洗澡時應盡量避免使用過熱的水，若有泡溫泉的習慣，也應適度縮短時間，以免高溫及長時間浸泡增加皮膚負擔，而肥皂、沐浴乳及洗面乳等清潔用品也不宜過度使用，若當天沒有大量流汗或明顯弄髒，部分身體部位可用清水簡單清洗，至於腋下、鼠蹊部等易出汗的位置，仍可適度使用清潔用品。

另外，有些人習慣使用濕紙巾擦臉，或噴灑保濕噴霧，希望改善皮膚乾燥，黃千耀醫生表示，這些方式雖然可能暫時幫皮膚補充水分，帶來清涼的感受，但保濕不只是補水，也需要維持皮膚油脂，過度使用濕紙巾擦拭，還可能帶走皮膚表面的油脂，反而使乾燥情況加重，因此仍應適時塗抹乳液，並依皮膚乾燥程度調整使用頻率。 乾癢影響睡眠、工作應就醫 保濕一周未改善也要注意 至於皮膚乾燥及相關症狀持續多久就需就醫，黃千耀醫生表示，每個人對不適的感受及忍受程度不同，有些人即使只有小範圍皮膚搔癢，也可能嚴重影響情緒與睡眠，盡快就醫便是上策，但如果症狀較輕微，可先從調整保濕與清潔習慣著手，而若情況經過約一周仍未好轉，建議尋求皮膚科醫生評估確認原因，並接受後續治療。