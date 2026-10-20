皮膚病一定能「斷尾」？醫生破解過敏、香港腳與帶狀皰疹常見迷思

皮膚科門診，常遇到大眾因道聽塗說，對譬如「皮膚不癢就不是香港腳」、「皮蛇繞一圈會死人」等症狀產生錯誤認知，甚至自行買藥或使用偏方，反而延誤處理。台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳提醒，多數皮膚疾病受先天體質、遺傳、免疫、感染、環境及壓力等多重因素影響，絕大多數可控制，但未必能「斷尾」，應依疾病原因及病程接受適當治療與處置。

食物過敏原因多元 症狀初期可能只在單側 潘企岳主任表示，過敏是免疫反應，與「中毒」、「肝臟解毒不好」等說法並無直接關係，也不代表抵抗力差。過敏可能偶發或只出現在局部，即使過去從未過敏、近期沒有改變飲食，甚至吃素者，也可能發生過敏。 至於食物過敏，潘企岳主任提到，除先天體質外，也與食物種類、新鮮度、攝取量及不同食物搭配有關，葷素皆可能發生。症狀初期也可能只出現在頸部、手臂、腰部、背部、臀部或小腿，甚至單側，之後才逐漸擴散。

針劑治療非萬能 類固醇是否使用應由醫生評估 此外，門診中也常見有人有其他錯誤觀念，像是認為打針好得快，但潘企岳主任指出，針劑雖可能較快發揮作用，但藥效退得也快，單打一劑對疾病病程影響有限，一般門診疾病通常不需要。 對於類固醇藥物，潘企岳主任解釋，類固醇有外用、口服及注射等不同劑型，若經醫生評估有需要而短期使用，也不必一聽到「類固醇」3字就過度恐慌；疾病本身也有發展病程，治療後看似加重，不一定代表是藥物造成，仍須由醫師評估是否需要調整治療。