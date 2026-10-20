如何培養孩子的心理韌性？勿急著叫他不要難過！醫列5大教養技巧

面對變化劇烈的周遭環境，多數父母都寄望孩子能擁有應對挫折與挑戰的能力。美國華盛頓大學精神病學與行為科學副教授、兒童青少年精神科Suzan J. Song醫生日前於外媒CNBC撰文表示，加強心理韌性非常重要，但常被人以為是堅持或硬撐；透過多年的研究和臨床觀察，她發現真正的心理韌性，指的是即使身在逆境，孩子仍能採取行動、與他人建立連結，並保持積極的生活態度。她也整理出5個有助培養孩子韌性的教養方式，包括讓孩子經歷成功與失敗、找到自己在意的問題、學習經營人際關係、為他人付出，以及不要急著讓孩子擺脫負面情緒。

1. 讓孩子理解自己「做得到」 也要學習經歷失敗 Song副教授指出，孩子需要藉由親身經驗，來理解「自己其實有能力解決問題」。父母可以讓孩子選擇自己有興趣的活動，即使一開始不擅長，只要願意持續嘗試都無妨，例如彈琴、照顧寵物、烘焙或畫漫畫，孩子也能有機會經歷反覆練習、犯錯，到逐漸進步的過程。 孩子可能會遇到考試成績不理想、比賽失利或未入選校隊等狀況，父母可以先讓孩子消化失望情緒，等情緒平穩後，再陪著孩子回顧整段經歷，包括「最困難的是甚麼？」、「下次有沒有想做得不一樣的地方？」透過這些方法可引導孩子理解，人們可以克服失敗、從中學習，失敗並不是一件丟臉的事。

2. 不急著替孩子決定就業方向 先找「他究竟在意甚麼」 不少家長常常會考慮從事哪種職業最穩定或最賺錢，然後以此為起點倒推，希望能早早就為孩子的未來鋪路，但就業市場瞬息萬變，誰又能預測未來數十年情況會如何？Song副教授認為，相反地，家長應留意的其實是孩子真正關心、在意的事情，例如孩子對海洋中的塑膠垃圾感到憤怒，父母可以引導他思考「為甚麼這件事讓你在意？」以及「你認為人們可以怎麼做？」，接著可以陪孩子研究相關議題或參與淨灘活動，讓孩子學會專注於自己重視的事情，同時採取有意義的實際行動。

3. 未來挑戰常與「人」有關 這樣做教孩子學會建立人際關係 Song副教授表示，孩子未來將面對的挑戰，無論是來自個人生活或職業生涯，都可能與「人」有關。專業技能固然重要，但孩子也要懂得與他人建立信任、化解衝突、重新建立連結、尋求協助、設定界線，以及維持親密關係等，亦需透過日常經驗慢慢練習。 如果孩子和朋友發生爭執後怒氣沖沖地回家，父母可向孩子了解事情經過，再引導孩子思考對方可能有什麼感受、自己希望從這段關係中得到什麼，以及這段關係是否值得修復。此外，父母同樣可能與孩子發生衝突，也是讓孩子看到自己如何修復親子關係的好機會，例如早上出門時因上學快遲到而鬧得不愉快，晚上回家後父母可向孩子坦承「我今天早上對你有點沒有耐心，對不起」，幫助孩子理解即使曾經起爭執，彼此之間仍是可以持續維繫關係。

4. 兒少面對困難容易聚焦自身 鼓勵孩子幫助他人學習貢獻 Song副教授表示，當生活遇到困難時，人容易反思自己究竟是哪裡做錯、事情為何發生在自己身上。尤其兒童與青少年正在發展自我認同的階段，也相對較易將思緒都聚焦於自身，進而陷入其中。 父母可以讓孩子嘗試幫助他人，例如讓年幼的孩子負責每天餵寵物，交由較年長的孩子協助弟妹完成作業、關心隔壁鄰居、參與志工服務，或負責家庭計畫中的部分工作。她提醒，這樣做的目的不是要轉移孩子對自身的注意力，是要讓孩子知道，或許自己正在面對困難，但仍然有能力為他人做出貢獻、與他人建立聯繫。

5. 別急著讓孩子「不難過」 學會與負面情緒共處 孩子沒被朋友邀請參加某個聚會、正在陷入難過情緒，不少父母自然會想趕快安慰孩子，告訴他「別擔心」或「之後還會有其他聚會」。對此，Song副教授指出，培養心理韌性並不意味著要消除所有負面情緒，父母都會希望孩子保持冷靜、正向思考，但心理素質較強的孩子同樣會感到失望、害怕、尷尬或悲傷，重點是要逐漸理解，即使帶著負面情緒，仍然可以上學、和朋友相處，繼續做對自己而言重要的事情。