周末好去處｜西沙一連三日舉辦人寵身心健康嘉年華GO WELL Fest 涵蓋逾50項活動 人寵齊嘆戶外活動！

秋天乾燥涼爽，是戶外活動的好時機！西沙GO PARK將於明天(17日)起一連三日舉行人寵身心健康嘉年華GO WELL Fest，以「Restart・Recover・Reset」為核心主題，涵蓋50多項運動、復原、養生、心靈及毛孩體驗，重新定義人寵共融的質感生活！
現場劃分5大主題區域，包括：活動主舞台、身心健康嘉年華、毛孩身心靈體驗、愛寵健康養生市集以及減壓放鬆/身心靈健康工作坊，另設有3米高巨型「GO WELL放空雲朵」打卡裝置，為現場注入滿滿的療癒感與活潑氣氛！
必到5大主題區域
主舞台活動
活動由逾15位星級嘉賓與教練強陣領軍，包括lululemon品牌大使Kelvin Lam將親自主理「Sunset Move & Fuel日落跑」，及星級教練梁愷傑Ocean與藝人兼健身教練李綺雯Marine @ BUILD肌負責的雙人徒手健身訓練。
另有近年大熱的廣東歌CantoFit健身Party、大熱新興膝蓋零負擔的北歐式健步行體驗等。
身心健康嘉年華
嘉年華涵蓋運動(Move)、復原(Heal)、養生(Fuel)、心靈(Mind)及毛孩(Pet)體驗的挑戰關卡，5大趣味關卡任務包括滑雪機45秒挑戰、動植物過3關、美食夾夾大作戰、「情緒怪獸大對決」套圈圈體驗及「百草尋寶」中藥記憶大考驗等，集齊印章即可免費換領現場即製爆谷！
毛孩身心靈體驗
除了人類要放鬆，毛孩也要！嘉年華推出「寵物×頌缽放鬆體驗」，透過音療頻率安撫毛孩情緒；配合專為毛孩設計的嗅聞探索區「毛孩氣味遊樂場：環遊世界嗅聞之旅」，集合世界各地驚喜氣味，讓牠們自由嗅聞探索放電；另設有寵物水彩速畫班，以及由星級獸醫與Pet-Cool星級用家主理的《寵物營養全攻略》與皮膚護理分享，全方位呵護愛寵身心健康。
愛寵健康養生市集
市集集結多個人氣品牌，包括KW STUDIO韓式人寵寫真館、EZ Safe Pet韓國寵物除菌清潔用品、Mylo Pets唯一由註冊獸醫營養師研製鮮食保健品牌、Boop Boop 寵物美容兼人寵選物店等。
減壓放鬆/心靈健康工作坊
戶外活動以外，亦推出多個舒壓及手作體驗，包括運動體驗 JUSTCLIMB「Easy Climb 體驗」、本元物理治療所「拉筋工作坊」，還是充滿手作溫度的森流「動物木工手作」、start from zero「寵物名牌掛鉤工作坊」等，另有漢唐中醫醫務所「中醫香囊工作坊」及近年掀起熱潮的香港劍擊學校「劍擊體驗班」，全方位滿足大人、小朋友與毛孩的舒壓身心需求！
人寵身心健康嘉年華GO WELL Fest
日期：10月17至19日
時間：中午12時至晚上8時
地點：西沙GO PARK中央廣場
詳情請參閱西沙GO PARK社交平台或場內宣傳品公布。