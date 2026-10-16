周末好去處｜西沙一連三日舉辦人寵身心健康嘉年華GO WELL Fest 涵蓋逾50項活動 人寵齊嘆戶外活動！

秋天乾燥涼爽，是戶外活動的好時機！西沙GO PARK將於明天(17日)起一連三日舉行人寵身心健康嘉年華GO WELL Fest，以「Restart・Recover・Reset」為核心主題，涵蓋50多項運動、復原、養生、心靈及毛孩體驗，重新定義人寵共融的質感生活！

現場劃分5大主題區域，包括：活動主舞台、身心健康嘉年華、毛孩身心靈體驗、愛寵健康養生市集以及減壓放鬆/身心靈健康工作坊，另設有3米高巨型「GO WELL放空雲朵」打卡裝置，為現場注入滿滿的療癒感與活潑氣氛！