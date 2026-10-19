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健康
出版：2026-Oct-19 17:30
更新：2026-Oct-19 17:30

血糖睇緊啲 飯後血糖飆高要小心 3招穩定血糖

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血糖睇緊啲 飯後血糖飆高要小心 3招穩定血糖

血糖睇緊啲 飯後血糖飆高要小心 3招穩定血糖

以為空腹血糖正常便可以安心？其實餐後1小時的血糖值超標，亦可能揭示胰島素敏感度及胰島細胞功能衰退。不想血糖失控，可以做好3件事，包括定期檢測血糖及糖化血色素、以糙米和燕麥等低升糖指數食物取代白飯、麵條、白麵包，以及在飯後散步15至30分鐘，都可以幫助預防糖尿病及相關的疾病。

餐後1小時血糖飆高 代表胰臟反應變慢

傳統診斷糖尿病是看空腹或喝糖水後2小時的血糖值，而一項刊載在《Circulation Research》便提出，餐後1小時的血糖值十分重要。研究指，喝完糖水後1小時的血糖，如果大於155 mg/dL，便是一大警號，原因是吃下碳水化合物，健康的胰臟會在30至60分鐘內釋放第一波胰島素將血糖壓下去，若餐後1小時血糖飆高，代表胰臟反應變慢。

 

日後罹糖尿病風險高近3倍

研究亦證實，餐後1小時血糖飆高的人，即使兩小時後血糖可能回復正常，但他們的胰島素敏感度和胰島細胞功能已明顯衰退。團隊分析血液中的代謝物，發現空腹代謝物分數愈高的人，日後罹患糖尿病的風險會高近3倍，冠狀動脈疾病風險則高1.48倍。

糖尿病患者的運動注意事項｜注意補充水份，避免脫水（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜留意會否出現低血糖 血糖低於4mmolL（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜避免在酷熱天氣下運動（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜避免空肚做運動，做長時間做運動之前，應該進食適量的低糖指數食物（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜避免在黃昏後做運動，導致在入睡後難以察覺到低血糖現象（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜運動前及運動後應該根據運動量減少口服藥物或注射胰島素的劑量（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜運動後應檢查血糖水平，以確保及調較運動量及強度至合適水平（am730製圖） 糖尿病患者的運動注意事項｜運動時應帶上糖尿病人手帶或帶同簡述病情的小卡，如果有運動同伴就應該告訴對方自己是糖尿病人（am730製圖）

 3個做法有效控血糖

為了有效控制血糖，大家不妨參考以下3個做法：

  • 不要只看空腹血糖：有肥胖、家族病史的人，除了空腹血糖，也應關注糖化血色素，尤其是經常在飯後覺得極度疲倦想睡，更宜留意飯後一小時血糖飆升的警訊。

  • 減少攝取高升糖食物：將白飯、麵條、白麵包換成糙米、燕麥、番薯等低升糖食物，多吃高纖蔬菜則有助血糖慢慢升、慢慢降。

  • 動起來：飯後不要馬上躺平，散步15至30分鐘，不但能讓肌肉把血液中狂飆的糖分吸收，也能幫助消化。

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