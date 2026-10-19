血糖睇緊啲 飯後血糖飆高要小心 3招穩定血糖

以為空腹血糖正常便可以安心？其實餐後1小時的血糖值超標，亦可能揭示胰島素敏感度及胰島細胞功能衰退。不想血糖失控，可以做好3件事，包括定期檢測血糖及糖化血色素、以糙米和燕麥等低升糖指數食物取代白飯、麵條、白麵包，以及在飯後散步15至30分鐘，都可以幫助預防糖尿病及相關的疾病。

餐後1小時血糖飆高 代表胰臟反應變慢

傳統診斷糖尿病是看空腹或喝糖水後2小時的血糖值，而一項刊載在《Circulation Research》便提出，餐後1小時的血糖值十分重要。研究指，喝完糖水後1小時的血糖，如果大於155 mg/dL，便是一大警號，原因是吃下碳水化合物，健康的胰臟會在30至60分鐘內釋放第一波胰島素將血糖壓下去，若餐後1小時血糖飆高，代表胰臟反應變慢。

日後罹糖尿病風險高近3倍

研究亦證實，餐後1小時血糖飆高的人，即使兩小時後血糖可能回復正常，但他們的胰島素敏感度和胰島細胞功能已明顯衰退。團隊分析血液中的代謝物，發現空腹代謝物分數愈高的人，日後罹患糖尿病的風險會高近3倍，冠狀動脈疾病風險則高1.48倍。