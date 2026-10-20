醫學新發現 腸道發炎或影響癌細胞休眠機制 更難對付

癌症仍然是全球科學家傾力務求盡早攻克的疾病，英國有研究便發現，身體對發炎的反應可能會干擾一直處於休眠狀態的癌細胞，促使其有機會重新活化和生長，提高腫瘤形成的機會。

健康狀態癌細胞只偶爾複製

英國一個研究團隊開發小鼠骨髓模型，並在模型中發現腸道發炎可能使處於休眠狀態的乳癌細胞重新活化。礙於普通小鼠壽命有限，難以讓人長期觀察其體內休眠的癌細胞是否重新活化。因此，研究人員利用特殊模型，製作出猶如天然骨髓的仿生骨組織

，然後將來自小鼠乳腺腫瘤的細胞加入仿生骨組織後，大多數癌細胞都進入休眠狀態，只有少數細胞偶爾進行複製。

為了探討身體其他部位發生的情況會如何影響處於靜止狀態的癌細胞，團隊於是在小鼠身上誘發腸道發炎，結果發現隨著骨髓環境改變，更多休眠的癌細胞開始分裂增生，進而提高腫瘤形成的可能性。有關研究已於《Cell Report》公布。