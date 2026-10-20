醫學新發現 腸道發炎或影響癌細胞休眠機制 更難對付

癌症仍然是全球科學家傾力務求盡早攻克的疾病，英國有研究便發現，身體對發炎的反應可能會干擾一直處於休眠狀態的癌細胞，促使其有機會重新活化和生長，提高腫瘤形成的機會。
健康狀態癌細胞只偶爾複製
英國一個研究團隊開發小鼠骨髓模型，並在模型中發現腸道發炎可能使處於休眠狀態的乳癌細胞重新活化。礙於普通小鼠壽命有限，難以讓人長期觀察其體內休眠的癌細胞是否重新活化。因此，研究人員利用特殊模型，製作出猶如天然骨髓的仿生骨組織
，然後將來自小鼠乳腺腫瘤的細胞加入仿生骨組織後，大多數癌細胞都進入休眠狀態，只有少數細胞偶爾進行複製。
為了探討身體其他部位發生的情況會如何影響處於靜止狀態的癌細胞，團隊於是在小鼠身上誘發腸道發炎，結果發現隨著骨髓環境改變，更多休眠的癌細胞開始分裂增生，進而提高腫瘤形成的可能性。有關研究已於《Cell Report》公布。
對抗炎症致環境轉變活化癌細胞
研究人員解釋，腸道發炎時身體會啟動免疫反應，製造更多免疫細胞去對抗發炎，由於仿生骨組織能夠對免疫系統的訊號做出反應，因此腸道發炎也促使這些骨組織迅速製造更多免疫細胞。但此舉卻會令骨髓內的環境必須隨之改變，繼而可影響原本讓癌細胞維持休眠狀態的環境，使部分沉睡的癌細胞重新開始分裂、生長。
發現關鍵HMGB2分子
他們進一步分析骨組織及癌細胞中的基因活性，發現一種名為HMGB2的分子。當免疫細胞大量增加時，這種分子的含量也隨之上升，並且可促使癌細胞重新活化。但他們亦強調，發炎不代表癌症一定會復發，癌細胞激活可能是一個逐步累積的過程，每一次全身性的變化，都可能增加更多轉移性癌細胞從休眠狀態中甦醒的機率。
研究團隊期望透過更深入了解感染、發炎及其他身體變化如何影響骨髓環境，未來或許有助於辨識休眠癌細胞重新活化的風險，以及盡早介入治療的可能性。
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