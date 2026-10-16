轉季｜秋季轉涼易惹咳嗽胸悶纏身？漏做5防護步驟恐引發肺炎 5症狀恐引發猝死

天氣轉涼變得舒適怡人，卻可能會為健康帶來風險。有醫生指出，每當秋冬交替，總會有更多人出現咳嗽、胸悶關節炎或鼻炎等症狀，所以在這個時間做好5大防護步驟是相當重要，否則可能會引發肺炎。一旦出現5大症狀，就要小心以防引發猝死悲劇。
轉季｜秋季轉涼易惹咳嗽胸悶纏身？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，臨床診間常迎來一波因氣候變化導致舊疾復發的患者，一般會出現的症狀包括，咳嗽、胸悶、過敏性鼻炎、關節炎急性發作與血壓波動等。
很多人誤以為換季健康的隱形殺手是「低溫」，但從生理學角度來看，真正考驗人體調節能力的，往往是氣溫、濕度與氣壓在短時間內的反覆劇烈震盪。
換季的天氣正從以下4個面向影響您的健康：
冷空氣直擊呼吸道(秋風)：驟降的低溫與乾燥空氣易誘發氣管痙攣，導致咳嗽與氣喘發作，並降低鼻腔黏膜免疫力。
環境濕度助長過敏原(秋雨)：連日陰雨使相對濕度飆高，成為黴菌與塵蟎的繁殖溫床，導致慢性咳嗽與過敏性症狀加劇。
血壓震盪加重心血管負擔(溫差)：低溫引發外周血管收縮，導致高血壓與心臟病族群風險上升，需嚴防非典型心肌梗塞。
日照縮短影響季節性情緒(陰雨)：因光照減少干擾神經內分泌(如血清素調節)，進而引發疲倦、情緒低落等季節性情緒波動(SAD)。
轉季｜漏做5防護步驟恐引發肺炎
黃醫生指出，在面對這種氣候轉變，他建議落實5大防護措施：
分層式(洋蔥式)穿著，加強頸部、胸口與足部保暖。
使用除濕機將室內相對濕度控制在 40%～60%。
慢性病患者(如氣喘、高血壓)應遵醫囑規律用藥，切勿自行停藥。
長輩雨天外出應穿著高防滑係數鞋具，日常動作放緩以防跌倒。
評估並按時接種當季流感疫苗，建立免疫屏障。
轉季｜5項危急徵兆恐引發猝死
他提醒，若出現以下危急徵兆，就應該立即求醫：
持續胸悶痛
呼吸困難
意識模糊
嘴唇或指甲發紫
單側肢體無力
因為這些症狀，有可能是心腦血管或呼吸系統急症，切勿視為普通換季不適。