轉季｜秋季轉涼易惹咳嗽胸悶纏身？漏做5防護步驟恐引發肺炎 5症狀恐引發猝死

天氣轉涼變得舒適怡人，卻可能會為健康帶來風險。有醫生指出，每當秋冬交替，總會有更多人出現咳嗽、胸悶關節炎或鼻炎等症狀，所以在這個時間做好5大防護步驟是相當重要，否則可能會引發肺炎。一旦出現5大症狀，就要小心以防引發猝死悲劇。

轉季｜秋季轉涼易惹咳嗽胸悶纏身？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，臨床診間常迎來一波因氣候變化導致舊疾復發的患者，一般會出現的症狀包括，咳嗽、胸悶、過敏性鼻炎、關節炎急性發作與血壓波動等。

很多人誤以為換季健康的隱形殺手是「低溫」，但從生理學角度來看，真正考驗人體調節能力的，往往是氣溫、濕度與氣壓在短時間內的反覆劇烈震盪。

換季的天氣正從以下4個面向影響您的健康：