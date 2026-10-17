肌少症｜早餐只食麵包填肚 恐肌肉悄悄流失 營養師公開1日防肌少症餐單 推介6種食材

肌肉可能會因為不當的飲食習慣而悄悄流失！有營養師指出，許多都市人習慣以單一澱粉為主食，例如如單純吃粥、粉麵或麵包等，長期缺乏強白質是引發肌少症的隱形催化劑。為了解決「減肌」危機，營養師設計了一套 「1日防肌少症平衡餐單」，並精選出 6 種有助維持肌肉質量的關鍵食材，助你精準補充營養，維持身體活力。

肌少症｜早餐只食麵包填肚 恐肌肉悄悄流失

營養師林俐岑在甚facebook專頁上分享指，體力會隨年齡增長而變得弱，甚至是拿菜籃、開罐頭等簡單的事都開始感到吃力，這可能是肌肉正悄悄流失的訊號。若要穩定維持或提升肌肉量，單靠運動並不足夠，飲食必須配合。營養師指出，以下才是逆轉肌少症的黃金飲食公式：

均衡六大類食物

熱量足夠

足夠蛋白質

足夠維他命

足夠鈣

肌少症｜肌少症飲食4大重點

坊間常誤以為只需提高蛋白質攝取量即可，卻忽略先決條件在於熱量是否足夠。而其實重點如下：