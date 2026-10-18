旅行感染｜去旅行怕感染 出發前食抗病毒藥有冇用？醫生揭2大正確防護觀念

外遊前先吃抗病毒藥能免疫？有醫生指出，隨著海外旅遊熱潮重燃，不少旅客在出發前都會擔心遭受當地病毒的感染，臨床上發現，甚至有人會選擇在旅程前「預防性服用抗病毒藥物」，試圖以此建立免疫屏障，但這其實是一個極大的誤區。抗病毒藥物並非萬能預防藥，錯誤使用反而可能增加身體負擔。醫生提醒，相較於盲目依賴藥物，旅客更應建立並落實 2 大正確的防疫觀念，這才是保障旅途健康、讓自己全身而退的最佳方法。

黃醫生解釋，真正危險的並非沒有藥，而是把藥吃錯時機。許多人誤以為抗病毒藥如同感冒藥，甚至像保健食品，可以「先吃先保護」，但事實並非如此。 旅行感染｜抗病毒藥抑制病毒複製 非預先防護 抗病毒藥並非廣泛適用的預防藥物。其作用在於當病毒已進入身體並開始大量複製時，抑制病毒增殖，減少重症與併發症。若僅懷疑接觸、沒有症狀，也未經醫生評估需要暴露後預防，便自行服用，可能出現以下問題： 不一定能預防感染

可能增加副作用

可能讓真正需要治療時，錯過最佳用藥時機

抗病毒藥亦非「防毒藥」。克流感主要針對流感病毒，Paxlovid則用於特定新冠患者。它們無法預防所有感冒、腸病毒、腺病毒或其他呼吸道病毒。在沒有症狀、沒有確定感染，也沒有明確暴露風險時自行服藥，可能造成噁心、腹瀉等副作用、藥物交互作用、腎功能不適合卻吃錯劑量，甚至誤以為吃藥就安全，反而延誤檢查與就醫。 旅行感染｜民眾無法自行診斷 用藥須經醫生評估 黃醫生表示，一般民眾難以自行判斷感染的是哪一種病毒，不同病毒需用不同抗病毒藥物，自行下診斷不僅困難，亦十分危險。真正實用的做法，是出遊前準備口罩、快速測試、退燒藥，並依個人健康狀況，請醫生評估是否需要攜帶「備用療程」。

與其出遊前焦慮，不如及早接種疫苗。流感病毒與新冠病毒均有疫苗可打，建議出遊前兩周完成接種。尤其父母、嬰幼兒、孕婦、肥胖人士、慢性病患者及免疫力低下者，均屬感染後成重症的高風險族群。在遊外一旦感染成重症，醫療花費可能比全程機票更昂貴，切勿冒險。

旅行感染｜抗病毒藥非防毒藥 抗病毒藥不是「防毒藥」，不能因為害怕感染就每天預先服用。正如不會因為擔心罹癌而天天吃抗癌藥。若害怕感染病毒，就有責任為自己健康把關，出遊前兩周接種疫苗。臨時出遊者，醫生要教導學會鑑別診斷不同病毒感染、服用不同抗病毒藥物，但民眾在遊外不可能自行下診斷。這樣做不僅太困難，也太危險。 黃醫生表示，正確做法是： 出遊前把疫苗打完整。做好手部衛生、戴口罩、保持通風。 若真的出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，再盡快就醫，由醫生判斷是否需要抗病毒藥。