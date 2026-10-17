原地超慢跑｜5類人忌盲從網上教學 中醫揭5大常見傷身錯誤姿勢！

近年不少人因為想身體更健康而紛紛加入跑步行列，不過就算是近年被吹捧的原地超慢跑，一旦姿勢，而又長期累積，隨時可導致五勞七傷！

台灣中醫師徐國峰提到，很多人不是跑步傷身，而是本來身體就已因姿勢錯誤導致結構問題，當跑步時就會將問題放大，與因姿勢錯誤的頸椎、腰椎問題一模一樣。

以下 5 類人忌跟網上影片學跑步

膝蓋退化

BMI偏高

骨盆前傾

臀肌無力

小腿緊崩

如再用錯誤姿勢原地狂震，看起來很燃脂，但其實是用膝蓋死撐，得不償失。