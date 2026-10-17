原地超慢跑｜5類人忌盲從網上教學 中醫揭5大常見傷身錯誤姿勢！

近年不少人因為想身體更健康而紛紛加入跑步行列，不過就算是近年被吹捧的原地超慢跑，一旦姿勢，而又長期累積，隨時可導致五勞七傷！
台灣中醫師徐國峰提到，很多人不是跑步傷身，而是本來身體就已因姿勢錯誤導致結構問題，當跑步時就會將問題放大，與因姿勢錯誤的頸椎、腰椎問題一模一樣。
以下5類人忌跟網上影片學跑步
膝蓋退化
BMI偏高
骨盆前傾
臀肌無力
小腿緊崩
如再用錯誤姿勢原地狂震，看起來很燃脂，但其實是用膝蓋死撐，得不償失。
5個常見原地超慢跑常見錯誤
1. 步頻過快
很多人以為震得愈多，脂肪會消失得愈快，但其實過快的步頻反加重亞肌里斯腱負擔。
2. 腳尖著地
有些影片一直強調前腳掌落地，但不少人為了盲目跟隨而用腳尖落地，猶如跳繩比賽，更加重小腿比目魚肌的負擔，引發足底筋膜炎。
3. 盆骨前傾
盆骨前傾的人士會習慣將腹部向前頂，本來應聚集在核心的力量轉為由下背承擔，下背容易因此痠痛。
4. 膝蓋內扣
膝蓋內扣非常常見，尤其是臀中肌較無力的人士，髕骨滑動軌跡開始偏移，軟骨磨耗速度直接加快。
5. 在超硬地板上慢跑
如果本身有關節退化問題，在磁磚地板加上長時間重複震動可能會造成大問題，如再加上赤腳，未有合適的避震方案，反而會對身體造成損害。
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