建構醫療健康大型語言模型MediLLM 了解自身風險 早預防、早發現、早管理

面對人口老化及市民對實踐健康長壽生活的意識日益提高，電子健康聯盟(eHC)與創新健康管理平台LIVE4WELL合辦了首屆「智啟預防醫學 傳承幸福長壽」論壇，同時發布開始建構醫療健康大型語言模型，協助大眾了解自身多項健康指標及疾病風險，從而做到早預防、早發現、早管理。

整合多項數據

醫療健康大型語言模型MediLLM由LIVE4WELL自主研發，以多模態健康數據、多維生理整合模型與MediLLM為核心，構建從非侵入式檢測、健康風險解讀到個人化行動的預防健康管理框架，當中整合多頻生物電阻抗分析(BIA)、電阻抗斷層成像(EIT)、AI視網膜影像、3D肌肉骨骼掃描及AI動態捕捉等非侵入式檢測數據，並以「身體失衡指數」(BII)分析多個生理維度之間的關聯，協助理解多項指標共同呈現的健康風險。

及早識別風險訊號

LIVE4WELL聯合創辦人黃敏詩表示，「慢性低度炎症及胰島素阻抗往往在糖尿病、脂肪肝及心血管疾病等慢性病確診前多年已經出現，卻難以察覺。MediLLM從代謝健康、微血管健康、細胞活力、肌肉與體態，以及平衡協調力5方面作全面評估，得出『身體失衡指數』，協助市民及早識別這些風險訊號。」MediLLM將結合臨床指南與醫學知識，將分析結果轉化為易懂、可追溯的健康摘要，有助專業人員制訂飲食、運動及生活方式建議。