建構醫療健康大型語言模型MediLLM 了解自身風險 早預防、早發現、早管理

面對人口老化及市民對實踐健康長壽生活的意識日益提高，電子健康聯盟(eHC)與創新健康管理平台LIVE4WELL合辦了首屆「智啟預防醫學 傳承幸福長壽」論壇，同時發布開始建構醫療健康大型語言模型，協助大眾了解自身多項健康指標及疾病風險，從而做到早預防、早發現、早管理。
整合多項數據
醫療健康大型語言模型MediLLM由LIVE4WELL自主研發，以多模態健康數據、多維生理整合模型與MediLLM為核心，構建從非侵入式檢測、健康風險解讀到個人化行動的預防健康管理框架，當中整合多頻生物電阻抗分析(BIA)、電阻抗斷層成像(EIT)、AI視網膜影像、3D肌肉骨骼掃描及AI動態捕捉等非侵入式檢測數據，並以「身體失衡指數」(BII)分析多個生理維度之間的關聯，協助理解多項指標共同呈現的健康風險。
及早識別風險訊號
LIVE4WELL聯合創辦人黃敏詩表示，「慢性低度炎症及胰島素阻抗往往在糖尿病、脂肪肝及心血管疾病等慢性病確診前多年已經出現，卻難以察覺。MediLLM從代謝健康、微血管健康、細胞活力、肌肉與體態，以及平衡協調力5方面作全面評估，得出『身體失衡指數』，協助市民及早識別這些風險訊號。」MediLLM將結合臨床指南與醫學知識，將分析結果轉化為易懂、可追溯的健康摘要，有助專業人員制訂飲食、運動及生活方式建議。
透過定期檢測、智能穿戴裝置提供的數據及日常紀錄，MediLLM可為用戶建立持續更新的個人「數碼分身」；再配合應用程式、健康任務及獎勵機制，形成「評估、理解、行動、追蹤、獎勵」的健康管理方式，有助用戶持續為健康加油。
預防醫學及持續健康監測專業委員會成立
另一方面，電子健康聯盟成立「預防醫學及持續健康監測專業委員會」，推動香港成為亞太區預防醫學及持續健康監測的政策倡議、標準制訂與產業協作中心。專委會工作將包括政策倡議、數據標準與互通、產業協作及先導項目、教育及公眾倡議，以及兩地與國際連接，並廣邀可穿戴裝置、人工智能醫療分析、保險科技、私營醫療及學術機構等業界代表加入。