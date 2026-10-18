膳食纖維｜人類不需要纖維？營養師拆解謬誤 多食有益消化降膽固醇！

最近一名醫生在無綫節目《醫啲阿媽都唔知》中指出「人類對纖維嘅最低要求係零」，終被通訊局裁定內容具誤導性。香港營養師協會亦在社交媒體上澄清，膳食纖維其實對人體非常重要，更有益整體健康！
膳食纖維兩大類
協會在Facebook發文指，膳食纖維是植物性食物中，人體無法完全消化或吸收的部分，主要來自水果、蔬菜、全穀類、豆類、堅果及種子。並主要分為兩中類：
水溶性纖維：有助延緩消化、穩定血糖及降低 LDL壞膽固醇。
非水溶性纖維：有助增加糞便體積、促進腸道蠕動，幫助預防或紓緩便秘。
每日要食幾多？
成人一般每日建議攝取約25至30克或以上膳食纖維。亦可參考每攝取1,000 千卡熱量，約需14克膳食纖維；換言之，日常能量需要愈高，纖維需要量亦會相應增加。不過，大部分人日常纖維攝取量都未必足夠，建議由少至多、逐步增加。
高纖食物例子
蔬菜：菜心、西蘭花、菠菜、秋葵
水果：奇異果、蘋果、梨、橙、藍莓
全穀類：燕麥、糙米、紅米、全麥麵包
豆類：紅豆、綠豆、鷹嘴豆、黑豆、枝豆
堅果及種子：奇亞籽、南瓜籽、杏仁、核桃
膳食纖維的好處
預防及紓緩便秘
支持腸道健康及益菌生長
增加飽腹感，幫助體重管理
有助降低 LDL「壞」膽固醇
幫助穩定血糖
支持心血管及代謝健康
日常飲食加纖小貼士
協會建議，可於日常飲食中添加膳食纖維，例如以燕麥或全麥麵包取代白麵包；在主食中加入糙米、紅米或藜麥；每餐加一份蔬菜；少飲果汁，改為進食原個水果；小食選無鹽堅果或奇亞籽。
另外協會亦提醒，增加纖維要循序漸進，並配合足夠飲水，以免肚脹或腸胃不適。 如有腸胃疾病、曾接受腸胃手術，或需遵從低纖飲食，請先諮詢醫生或註冊營養師。
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