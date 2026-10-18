膳食纖維｜人類不需要纖維？營養師拆解謬誤 多食有益消化降膽固醇！

最近一名醫生在無綫節目《醫啲阿媽都唔知》中指出「人類對纖維嘅最低要求係零」，終被通訊局裁定內容具誤導性。香港營養師協會亦在社交媒體上澄清，膳食纖維其實對人體非常重要，更有益整體健康！

膳食纖維兩大類

協會在Facebook發文指，膳食纖維是植物性食物中，人體無法完全消化或吸收的部分，主要來自水果、蔬菜、全穀類、豆類、堅果及種子。並主要分為兩中類：

水溶性纖維：有助延緩消化、穩定血糖及降低 LDL壞膽固醇。

非水溶性纖維：有助增加糞便體積、促進腸道蠕動，幫助預防或紓緩便秘。

每日要食幾多？

成人一般每日建議攝取約25至30克或以上膳食纖維。亦可參考每攝取1,000 千卡熱量，約需14克膳食纖維；換言之，日常能量需要愈高，纖維需要量亦會相應增加。不過，大部分人日常纖維攝取量都未必足夠，建議由少至多、逐步增加。