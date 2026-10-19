肌少症改善｜單靠補充蛋白質原來未夠？研究證飲食加埋呢樣運動先可減低跌倒風險！

大家也會因年齡增長而出現肌肉量與肌力逐漸下降的問題，不少人會趁機補充蛋白質，希望延緩肌肉流失。不過原來只靠飲食並不足夠！

最近一項研究發現，除了在飲食中補充蛋白質外，也要配搭一定的阻力訓練，才可維持一定的肌肉力量。