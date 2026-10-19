肌少症改善｜單靠補充蛋白質原來未夠？研究證飲食加埋呢樣運動先可減低跌倒風險！

大家也會因年齡增長而出現肌肉量與肌力逐漸下降的問題，不少人會趁機補充蛋白質，希望延緩肌肉流失。不過原來只靠飲食並不足夠！
最近一項研究發現，除了在飲食中補充蛋白質外，也要配搭一定的阻力訓練，才可維持一定的肌肉力量。
肌少症改善｜分析28篇研究
有關研究發表於《BMC Geriatrics》，共分析了28篇針對隨機對照試驗所做的系統性回顧與統合分析，評估運動、營養補充及兩者結合，對年長者肌肉量、肌力、行走能力與跌倒風險的影響。
肌少症改善｜只補充蛋白質不夠！
結果發現，包括運動的介入方式，對於降低跌倒次數、跌倒風險及跌倒相關骨折更有效。而單純營養補充對於部分已有肌少症或身體較虛弱的長者，可能有助改善肌肉量，但對步行速度、身體功能及衰弱程度的效果則未為理想。
團隊解釋，肌肉健康不只取決於肌肉量，還包括力量、平衡感與實際活動能力。雖然蛋白質是肌肉修復與維持的重要營養素，但並不代表肌肉會自動變強，患者仍需透過活動及阻力訓練獲得刺激，才能更有效維持力量。
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